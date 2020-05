Cede Ayuntamiento de Chilpancingo y dejará abiertos “negocios no esenciales” en el andador Emiliano Zapata

*En plena emergencia sanitaria por el Covid-19, les permitirán abrir de las 11 de la mañana a las 16 horas.

Chilpancingo Gro; a 06 de mayo del 2020 (IRZA).- El Ayuntamiento de Chilpancingo permitirá la apertura de negocios no esenciales solo del andador Emiliano Zapata, del centro de la ciudad, los cuales atenderán a sus clientelas de las 11:00 a las 16:00 horas.

Esta determinación contradice la advertencia que realizó el lunes personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a 150 negocios no esenciales, a cuyos propietarios advirtieron con clausurarles si no cerraban voluntariamente sus establecimientos, como medida para evitar la propagación desmedida del Covid-19.

Este martes alrededor de las 15:00 horas, personal de la Secretaría de Salud del gobierno municipal realizó una brigada de sanitización en el andador Emiliano Zapata, desde la Alameda “Francisco Granados Maldonado” al zócalo.

Con dos moto-mochilas rociaron en las cortinas y entradas de los negocios un compuesto de cloruro de benzalconio, plata coloidal y agua destilada.

En entrevista, el secretario de Salud del Ayuntamiento, Abraham Jiménez Montiel, confirmó que los negocios no esenciales (tiendas de ropa, florerías, perfumerías, entre otros) de este andador podrán abrir de las 11:00 a las 16:00 horas.

“Con intensión de que en estos días nada más tengan un poquito de actividad, a lo mejor por el paso de la gente, pero no porque se les esté dando la opción de que tengan abierto”, matizó y resaltó que a los comerciantes se les pidió que estén pendientes de las nuevas disposiciones que emita el Ayuntamiento en relación con estos establecimientos.

De acuerdo con el funcionario municipal, los comerciantes accedieron voluntariamente a realizar el jueves una evaluación de ventas para determinar si es rentable seguir abriendo sus negocios o cerrarlos definitivamente hasta que termine la emergencia sanitaria.

Comentó que la mayoría de los comerciantes de este andador exigen apoyos económicos como condición para cerrar sus negocios. “Imagínense cerrar mil negocios y pedir a todos una cantidad”, dijo y agregó que los créditos que ha dispuesto el gobierno federal tienen reglas claras de operación para acceder a ellos.

Cabe mencionar que, en un decreto del gobierno de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial, se ordenó el cierre de los negocios no esenciales hasta el próximo 30 de mayo, con el ánimo de frenar o contener el aumento desmedido de casos de Covid-19.

-¿No se promueve la movilidad?- Se le preguntó al secretario de Salud de Chilpancingo.

-“Sí, pero ellos (los comerciantes) van a estar pendientes de que no entre mucha gente (a sus negocios). La intención es que hoy y mañana (miércoles) van a ver.

Mañana habrá un recorrido para ver qué medidas han tomado de distanciamiento. Si hay actividad fuerte, se suspende inmediatamente. Ya se les comentó”, explicó.

Contrario al cierre de negocios no esenciales, Jiménez Montiel hizo la siguiente invitación a la población: “si no tiene cosas importantes, como hacer compras que no son necesarias, que no las haga, que se queden en sus casas” y que estén cuidando a sus familias.

En cuanto a restaurantes y taquerías, el funcionario informó que este martes por la noche realizarían un recorrido para notificarles que se deben limitar a vender alimentos para llevar y no para brindar servicio dentro de sus negocios.

Anunció también que el Ayuntamiento emitirá este miércoles medidas de cierre para negocios no esenciales de los mercados de esta ciudad, los cuales deberán operar diariamente hasta las 17:00 horas. (www.agenciairza.com)

