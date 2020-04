Capacitan a diputados locales para que sesionen de manera virtual

*El presidente de la Jucopo, Jesús Villanueva Vega informó que el miércoles realizarán una prueba piloto

Chilpancingo Gro; a 2 de abril del 2020 (IRZA).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Villanueva Vega, se niega “a creer” que los diputados locales estén realizando concentraciones masivas para la entrega de apoyos alimenticios o de víveres, aunque, en todo caso, dijo, es responsabilidad de cada uno.

“Creo que todos somos responsables y todos conocemos las medidas restrictivas de la Secretaría de Salud (del gobierno federal)”, comentó este lunes en entrevista telefónica.

El domingo 26, el diputado local de Morena de Acapulco, Zeferino Gómez Valdovinos, concentró a decenas de familias en la puesta en marcha de 7 comedores comunitarios, donde se distribuirán diariamente raciones de alimentos para personas que se quedaron sin empleo debido a esta pandemia.

Las fotografías de este hecho, las cuales exhiben que los asistentes no portan cubrebocas ni guardan la sana distancia, fueron difundidas en Facebook por el ex representante del partido Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Sergio Montes Carrillo.

Consultado al respecto el también coordinador de la fracción morenista en el Poder Legislativo señaló: “me niego casi a creer que se lleven a cabo ese tipo de actos de parte de los diputados y que no guarden la sana distancia y no se sujeten a las medidas respectivas que ya son muy conocidas por todos”.

Villanueva indicó que no estaba enterado del evento que organizó su homólogo morenista Zeferino Gómez Valdovinos, pero insistió: “ya entra en el ámbito de responsabilidad de cada uno de nosotros”.

“En lo personal he sido muy cuidadoso de esa cuestión. También he recorrido mi distrito (17 de Tierra Caliente), he hablado con la gente y tengo cuidado de que el número de asistentes sea reducido, guardando la sana distancia y con el uso de cubrebocas y sino tienen, yo llevo tapabocas y se los doy a la gente”, agregó.

Sobre las futuras sesiones del Poder Legislativo, el legislador informó que el área técnica del Congreso seguía hasta lunes capacitando a los diputados para que puedan realizarlas de manera virtual.

Este miércoles, dijo, realizarán un simulacro de sesión piloto en la que habrán de someter a aprobación el orden del día, algunos puntos resolutivos e intervenciones, con el propósito de probar la plataforma virtual, a través de la cual habrán de sesionar.

“Ya he estado en algunas sesiones, no tengo problema, pero, hay compañeros que todavía no manejan bien el sistema y me parece que es importante que todos estemos en la misma dinámica y sintonía. Una vez que pase eso (el aprendizaje) vamos a sesionar de manera oficial”, confirmó. (www.agenciairza.com)

