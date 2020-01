Buscan en UAGro renovar convenio con la Universidad Complutense de Madrid

/ 53

Dijo que después de la Universidad de Sinaloa y de la Ciudad de México, la UAGro es la que mayor tiene movilidad en el país, y aceptó que “la parte de inseguridad detiene mucho a profesores que quieren venir a Guerrero, por ejemplo los profesores de Estados Unidos no quieren venir por ese tema, y hay investigadores que por este tema no se les cubre su seguro de vida o médico, y son condiciones difíciles”.

Por este tema, la vicerrectora de la Complutense de Madrid señaló que en la planta académica de instituciones de educación superior de otros países, “hay muchos valientes que no les detiene la inseguridad”, y añadió que se deben de “romper las fronteras de donde están los problemas y superarlos: hay que ir generando las imágenes y narrativas diferentes y no vamos a negar que no haya problemas, pero es algo para entender los problemas y la búsqueda de soluciones comunes; no hay soluciones mágicas y hay que trabajar de manera colectiva para entender los problemas complejos que hay en todas las sociedades”. (www.agenciairza.com)