Bajan más del 37% los homicidios dolosos en Acapulco, gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno destaca Héctor Astudillo

*La Secretaria de la Defensa Nacional reforzará la seguridad en Acapulco

*Ayuda a todo el país el trabajo en seguridad de Mesa para Construcción de la Paz que preside gobernador Astudillo: Bárcena Molina

Chilpancingo, Gro, 21 de mayo, 2020- El Gobernador Héctor Astudillo Flores, reconoció la coordinación de los tres niveles de Gobierno, cuyo trabajo en materia de Seguridad ha disminuido en el municipio de Acapulco, un 37.7 por ciento los homicidios dolosos con respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que la tasa de dicho delito por cada cien mil habitantes descendió del 23.4 al 12.8 por ciento.

“El mes de abril pasado pasamos al décimo lugar en materia de homicidios dolosos y nos volvimos a colocar en un escalón en sentido positivo y vale la pena recordar que estuvimos en primer lugar (en 2015 en homicidios dolosos) y hoy estamos en décimo lugar. Seguimos teniendo muchos problemas y tenemos avances. Acapulco aparece con una notable disminución, del 23.4 a 12.8 por ciento, más de 11 puntos de disminución, eso merece un reconocimiento a todos, a todas, presidenta Adela Román, es un trabajo que sin duda que es muy importante”, expresó Astudillo Flores.

La explicación de la sensible baja de 11 puntos de la incidencia delictiva solo en Acapulco, según el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó el Gobernador Astudillo Flores, se debe al trabajo diario de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y las mesas regionales donde se atienden cada día todos los conflictos que surgen en las diferentes regiones del Estado, para propiciar la gobernabilidad, “vamos a todos los problemas, esa es la explicación de la baja en la incidencia delictiva, no hay uno solo caso al que no vayamos”, reiteró el Gobernador de Guerrero.

El Comandante de la Novena Región Militar, Miguel Hurtado Ochoa, reconoció los avances del Estado en materia de Seguridad, así como los trabajos conjuntos para enfrentar a los grupos delictivos en las regiones, principalmente en Acapulco donde se han reducido los indicadores delictivos e informó el reforzamiento de Seguridad en el puerto con más elementos más militares y dos bases de operaciones mixtas que se suman a las existentes.

La responsable del Enlace del Presidente López Obrador en Guerrero, en materia de atención a la Salud, Rocío Bárcena Molina, reconoció el trabajo del Gobernador Héctor Astudillo Flores y la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, por los resultados obtenidos en materia de Seguridad, además de reitera que seguirá coadyuvando para combatir el Covid-19.

“Los felicito por eso porque nos ayuda a todo el país”.

Se acordó reforzar operativos de seguridad y disuasión del delito en la zona Norte de Guerrero luego de denuncias realizadas al número de emergencia 911 en el Municipio de Cuetzala del Progreso.

El Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, reportó que se dispondrá de 30 camas adicionales en Iguala y se instalaron 28 camas más en Chilpancingo y en Acapulco pasó de 20 a 38 camas reconvertidas y en Ciudad Renacimiento se incrementó de 18 a 25 camas para atender únicamente a los pacientes afectados por el COVID-19, y de esta manera disminuir la carga hospitalaria en las tres principales ciudades de la entidad.

El Gobernador Astudillo, reiteró que es necesario que en los 81 municipios de Guerrero se debe continuar con las acciones de distanciamiento y disminución de la movilidad social.

Estuvieron presentes la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, el Comandante de la Novena Región Militar, General Miguel Hurtado Ochoa, el comandante de la Novena Región Militar, el comandante de la Octava Región Naval, almirante Francisco Limas López, el Delegado Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, la enviada federal Rocío Bárcena Molina y el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.

Así como el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, General Antonio Ramos Argüello, en representante de la Secretaría de Marina y el Delegado de la FGR, Fernando García Fernández.

El Secretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, el Jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, el Presidente de la Coparmex Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, el Representante del Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pintos, el vocero Roberto Álvarez Heredia, entre otros.

