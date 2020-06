Autoridades insisten en que la población disminuya su movilidad y aplicar medidas preventivas para disminuir número de contagios por Covid-19.

*Hospitales de Acapulco, Iguala y Chilpancingo registran una

ocupación del 100 por ciento, señala.

*Gobierno de Guerrero continua apoyando a las familias mas vulnerables.

*Anuncian en días próximos, la apertura de Comedor Comunitario en Ciudad Altamirano y Petatlán .

Acapulco Gro; a 17 de junio del 2020.- Ante la crisis sanitaria por el Covid-19 y la permanencia del semáforo rojo, el secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, consideró de suma importancia disminuir la movilidad y tomar en cuenta las medidas de prevención como quedarse en casa, usar cubrebocas, caretas y gel antibacterial, y que los hospitales generales de Chilpancingo e Iguala, y el del ISSSTE en Acapulco, registran una ocupación del 100 por ciento.

”Lo que necesita Guerrero no son camas . si no menos casos. Escuchen bien , no necesitamos mas camas, necesitamos menos casos. La camas ahí están , podremos tener muchos casos y muchas camas pero eso no debe de ser aspiración, las camas. nuestra aspiración es que no nos enfermemos , esa es la parte central”, fue contundente en su mensaje De la Peña Pintos , quien junto a la directora de Comunicación Social Erika Lührs Cortes, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo, y de Alejandro Bravo Abarca, jefe de la Oficina del gobernador , contestaron y disiparon dudas de guerrerenses que se enlazaron a esta transmisión en vivó.

De manera especial, el funcionario estatal indicó que en Guerrero, más que aumentar el número de camas para la atención de pacientes Covid, se necesita que no haya más casos, y que éstos solo se evitarán si la población pone su parte, respeta las medidas de prevención y evite acudir a lugares de alta concentración de personas, como mercados, supermercados y templos.

Refirió que a la fecha, el municipio de Acapulco continúa siendo el lugar de más alta concentración de casos positivos y defunciones, por lo que se requiere poner una mayor atención, en tanto que ciudades como Chilpancingo, Iguala y Taxco muestran una estabilidad de casos.

De manera especial, indicó que el índice de letalidad por cada 100 casos en personas mayores de 60 años es muy alto, ya que registra un 40 por ciento.

En su informe técnico sobre la actualización del Covid-19, De la Peña Pintos dijo que Guerrero cuenta a la fecha 3,725 casos confirmados, 1,328 sospechosos, 2,526 negativos y 612 defunciones, además de 2,428 pacientes recuperados y 414 casos activos, de 7,579 estudios realizados, manteniéndose el número de 68 municipios con casos positivos del Covid-19.

En su actualización de cifras, dijo que Acapulco concentra el mayor número de casos positivos de Covid-19 con 2,344 que representa en 63 por ciento, Chilpancingo con 347, el 9 por ciento; Iguala con 179, el 5 por ciento y Pungarabato con 94, el 3 por ciento, y en el número de defunciones, Acapulco ha registrado 320, el 52 por ciento; Iguala con 72, el 12 por ciento; Chilpancingo con 57, el 9 por ciento; Taxco con 26, el 4 por ciento, y Tlapa con 18, el 3 por ciento.

Agregó que Guerrero se mantiene en el lugar número 11 a nivel nacional por el número de casos y que de las 664 camas Covid del Sector Salud en la entidad, están ocupadas 373, de cuyos pacientes 170 están estables, 124 en situación grave y 79 intubados en estado crítico, con una ocupación promedio del 57 por ciento del total de camas Covid.

Asimismo, reiteró su llamado a la población para tomar en consideración las medidas preventivas para el dengue, como evitar la proliferación de criaderos del mosquito Aedes Aegypti en los hogares, actividades a las que se sumarán las campañas de fumigación por personal de vectores de la Secretaría de Salud, y aseveró que “si no hay moscos, tampoco hay dengue”.

A su vez, Perez Calvo señaló que a la fecha los comedores comunitarios instalados en 6 ciudades de la entidad, operados por la Secretaría de la Defensa Nacional, han distribuido entre la población más de 94 mil raciones, y anunció que hoy inicia uno nuevo en Petatlán que distribuirá 300 razones y el próximo viernes el de Ciudad Altamirano, 600 raciones, que se ubicará en el atrio de la catedral de ese lugar.

Por último, Alejandro Bravo , señaló que se llevan a cabo campañas de sanitización en 14 puntos de Acapulco y en las principales ciudades del estado, y que se continúa concientizando a los transportistas, a quienes de dota de cubrebocas, gel y otros insumos, y que se trabaja en los protocolos para cuando el semáforo sanitario cambie de color.

