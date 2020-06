Aún falta una semana para pico de pandemia en Guerrero, señala De la Peña Pintos

Acapulco Gro; a 11 de junio del 2020.- El gobierno de Guerrero que encabeza Héctor Astudillo Flores, con la suma de esfuerzos del Ejército Mexicano y la Armada de México se han han entregado 43 mil raciones de alimentos calientes desde la apertura de los comedores comunitarios, informó el el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo.

Junto con el secretario de Salud del Estado, Carlos de la Peña Pintos y la directora de Comunicación Social, Erika Lürhs Cortés, se emitió el informe diario sobre el número de casos y la ocupación de camas para atender a las personas ante la pandemia por coronavirus en el estado , donde se refleja que Guerrero en las próximas horas llegará a las 500 defunciones por COVID-19, demostrando que aún no se ha bajado la movilidad ni se han seguidos los protocolos de salud por la población de la siete regiones de Guerrero.

Destacó que el Héctor Astudillo Flores, da seguimiento puntual desde su confinamiento a las acciones para atender la pandemia por COVID-19 , girándo instrucciones a los integrantes del Gabinete Estatal para mantener coordinación con los tres órdenes de gobierno para continuar con las acciones de su administración que benefician principalmente a los sectores más vulnerables de la población.

Anunció la apertura del comedor comunitario en Iguala de la independencia, donde inicialmente se preve servir 600 raciones de alimentos , que suma un total de 8,800 mil raciones que se sirven diariamente en instalaron comedores comunitarios en Acapulco en la zona conocida como playa Caleta, así como en las colonias Ciudad Renacimiento, Simón Bolívar y el Coloso, mientras que en Chilpancingo en las colonias Galeana y Rosario Ibarra, además en Zihuatanejo, los comedores se encuentran en las colonias Vicente Guerrero y El Embalse, en el municipio de Petatlán en las colonias Vicente Guerrero y el Cayuco y en el Tlapa Comonfort en la Casa del Jornalero Agrícola. Siendo la ubicación del comedor junto a la unidad deportiva Ambrocio Figueroa , en esa ciudad tamarindera.

De la Peña Pintos, detalló que informó que ya son 65 municipios con casos positivos.Explicó que son 2 mil 991 casos confirmados y 491 defunciones, estos decesos. Desglosó que la ocupación para pacientes de coronavirus en el Hospital General de Acapulco está al 59.7 por ciento y el de Renacimiento al 62.9 por ciento. El Hospital General de Chilpancingo se encuentra al 58.2 por ciento, el de Iguala al 12.5 por ciento, el de Taxco al 50 por ciento y el de Coyuca de Catalán al 60 por ciento.

Reitero la necesidad de que la ciudadanía contribuya a las medidas preventivas con la limpieza de hogares y espacios comunes como parte de un conjunto de acciones, volteando aquellos utensilios y cacharros que no utilizan y que no quieren deshacerse de ellos, para que no acumulen agua y se conviertan, principalmente, en criaderos del mosco Aedes Aegypti, que trasmite la enfermedad.

Haciendo un llamado a los Ayuntamientos a reforzar no sólo las medidas de Salud por coronavirus, si intensificar las campañas de descacharrización para evitar que se formen nuevos criaderos, la limpieza de basura y mantener limpios los canales pluviales y lugares de concentración poblacional, como mercados, etc.

