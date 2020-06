Aumenta movilidad en Guerrero y se intensifican contagios por COVID-19.

/ 28

*Se mantienen cerradas las playas, advierten autoridades estatales.

* Graves 54 personas. Los más afectados los mayores de 60 Años.

Acapulco Gro; a 06 de junio del 2020.- “Nosotros estamos en Semáforo Rojo. Mientras tengamos Semáforo Rojo, no podemos evolucionar hacia otras condiciones de movilidad.

Así es que depende de nosotros, el hecho de que vaya evolucionar hacia otras posibilidades, en cuanto al esparcimiento y a la movilidad, fue contundente el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos.

Lo anterior al dar a conocer la evolución de la pandemia de COVID19 en Guerrero , junto a la la directora general de Comunicación Social del Estado, Erika Lührs Cortés, confirmando que que hay 2 mil 415 casos confirmados y 358 defunciones, registrando un aumento de 184 casos más, la mayoría de ellos en Acapulco.

De acuerdo a los datos, hay 61 municipios con contagios , 19 sin contagio y sólo 1 sin contagio ni vecindad. Por lo que Guerrero se ubica en el lugar 10 a nivel nacional por número de casos.

“Queremos bajar los contagios tenemos que bajar la indicó al señalar que durante los últimos 30 días se han presentado más de dos mil casos nuevos y 298 casos de defunciones a causa, principalmente, de la movilidad siendo el sector más perjudicado los adultos mayores de 60 años, mencionando qué hay 54 intimadas muy graves por este nuevo virus .

En cuanto al porcentaje de ocupación hospitalaria de camas COVID-19, están ocupadas 361 con pacientes hospitalizados, lo que representa un 57.5 por ciento de ocupación en la entidad. Agregó que Acapulco continúa siendo el municipio con mayor número de casos, con 1,501 y 169 defunciones, seguido por Chilpancingo, con 247 y 33 decesos, Iguala, con 142 y 58 fallecidos, Taxco de Alarcón, con 59 y 21 fallecimientos, Tlapa de Comonfort, con 54 y 9 decesos, Eduardo Neri, con 25 y 7 fallecidos, Coyuca de Benítez con 20 y 6 decesos y Chilapa de Álvarez, con 21 y 7 muertos, mientras que Coyuca de Benítez presenta 20 y 6 personas que lamentablemente han muerto por esta pandemia .

Por su parte, Lührs Cortés explicó a la audiencia , que él mandatario estatal continúa esta tarde con las diversas gestiones ante la federación para que los hospitales en Guerrero cuenten con más insumos y equipo para enfrentar esta pandemia , ya que externó, sigue el aumento de contagios por este virus.

Dijo que se continúa con la entrega de alimentos gratuitos a la población más afectada con comedores comunitarios los cuales , confirmó, se van a ir ampliando, buscando aminorar que las familias sea golpeada su situación económica .

Reiteró que esta acción se da en conjunto con participación activa de la SEDENA y SEMAR, Instituciones que diariamente dan alimentos calientes a casi 5 mil 500 personas de una manera ordena y con todos las medidas de higiene: “la Pandemia no se termina con más camas de hospitales . No con más ventiladores, la pandemia se acaba se Quedándonos en casa”, concluyó su intervención Erika Lürhs.

Por último , ambos funcionarios , ante el arribó de personas de otros estados a playas de la entidad reiteraron que en México no se está de vacaciones , que aunque en Acapulco son bien recibidos, las playas no están abiertas , siguiendo los protocolos de salud, por lo que invitaron a todos a no asistir a ningún lugar esparcimiento , de aglomeración o playas de esta entidad .

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts