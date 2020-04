Arrancan Evodio y Perla las Tienditas Ahorradoras en Acapulco

*Los productos cuentan con un subsidio del 50%, que es cubierto por ambos integrantes del FADG.

Acapulco Gro; a 24 de abril de 2020.- Desde este jueves comenzó la distribución de productos de la Tiendita Ahorradora en distintas colonias de la zona suburbana de Acapulco, programa que están implementando el dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez y la diputada local perredista Perla Edith Martínez, al cual le han dado un subsidio del 50% para que los productos sean a muy bajo costo.

El exalcalde porteño señaló que los insumos que se distribuyen son el pollo, la carne de res, la carne de puerco y casilleros de huevos. Detalló que el programa será itinerante y que recorrerá las colonias “con mayor marginación y pobreza, donde hay más necesidad.”

“Creo que llegar a la casa y llevar producto para que tu familia pueda comer 3 o 4 días es importante, te ahorras el pasaje, el tiempo y llevas alimentos a tu casa en buenas condiciones y además los precios tienen un descuento prácticamente del 50%. Esto es en apoyo a la economía de las familias, lo que queremos es que sean muchas las beneficiadas.”

Puntualizó que el programa primero se llevará a cabo en Acapulco y que serán los demás integrantes del FADG quienes reproducirán este mismo esquema en Chilpancingo, Iguala y Tecpan; “vamos a ver dónde más hay condiciones para hacerlo, porque se tienen que coordinar varias áreas y ver el subsidio que se necesita.”

Mientras que la legisladora Perla Martínez agregó que los carros de las Tienditas Ahorradoras llegarán y vocearán en la zona, para que la gente se acerque en un punto fijo y puedan comprar. Aclaró que se están cuidando todas las medidas sanitarias de seguridad, para evitar la propagación del COVID19.

Añadió que el dinero que se recupere por la compra de los productos es revolvente, es decir, volverá a utilizarse para seguir comprando y que las Tienditas Ahorradoras continúen.

Ambos coincidieron en que esta es una acción sin logos, sin partidismos ni colores; “que no se esté haciendo política, porque hay quejas de muchos que utilizan los programas del actual gobierno para empadronarlos y ese es un error garrafal, nosotros no actuamos así. Aquí no hay Evodio, aquí no hay Perla, aquí no hay PRD, aquí hay apoyo hasta donde podamos hacerlo para la gente.”

