Arranca Evodio las Caravanas Evoluciona en la Zona Norte

Iguala Gro; a 10 de agosto de 2020.- En Iguala de la Independencia y Taxco de Alarcón este fin de semana dieron inicio las Caravanas Evoluciona, con las que el dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez, recorrerá los 81 municipios de Guerrero llevando productos de la canasta básica, fertilizante e insumos de sanitización para las familias de bajos recursos.

En su mensaje Velázquez Aguirre señaló que en Iguala “arrancamos un programa de apoyo, de ayuda solidaria a las personas que más lo necesitan. Las Caravanas Evoluciona traen la Tiendita Ahorradora, el tema de la estrategia jurídica contra los altos costos de la energía eléctrica, así como también de algunos planteamientos de sanitización para hacerle frente a la pandemia, estamos aquí en la idea de poder ayudar.”

Recalcó que, en este momento de crisis económica, causado por el tema de la crisis sanitaria, es sumamente importante acudir a las colonias a apoyar a las familias que más lo necesitan. Acompañado de su esposa, la diputada local perredista Perla Edith Martínez, el exalcalde porteño visitó las colonias Sol Azteca, Puente González y Lomas del Zapatero, donde entregó productos como huevo y fríjol, además de regalar un kilo de arroz a cada una de las personas que acudieron a la “Tiendita Ahorradora.”

Mientras que el domingo, en Taxco, Evodio Velázquez recorrió la comunidad de Dolores, el barrio de Bermeja y una colonia del centro de la ciudad platera. Ahí convivió con los pobladores a quienes comentó que los productos entregados “son hechos por guerrerenses para los guerrerenses.”

“Venimos aquí a Taxco con el ánimo de poder sumar y poner el granito de arena. Traemos estas Caravanas Evoluciona hasta las comunidades, para que la gente evite riesgos de contagios. Hoy el trabajo escasea porque lamentablemente en Taxco no hay turismo, pero nosotros por eso decidimos salir a arriesgar, como lo hacen ustedes todos los días.”

El dirigente del FADG puntualizó que estas acciones no tienen bandera partidaria de ningún tipo, “ustedes no ven aquí ninguna bandera política, nada que los divida, porque hoy es momento de sumar y lo único que estamos buscando es traerles un beneficio. No venimos hoy a pedir votos de nada a nadie, hoy no se piden votos, hoy se ayuda. Se debería de convocar a toda la clase política a que salgan, a que le ayuden a la gente ahorita, no sólo cuando vengan las campañas.

Finalmente adelantó que el próximo fin de semana las Caravanas Evoluciona estarán recorriendo la Tierra Caliente de Guerrero.

