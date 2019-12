Aprueban el dictamen sobre la interrupción legal del embarazo

/ 33

*Lo turnarán al pleno en enero

Chilpancingo Gro; a 19 de diciembre del 2019 (IRZA).- Las comisiones unidades de Igualdad de Género, Justicia y Salud del Congreso local, aprobaron el dictamen de interrupción legal del embarazo, que será turnado al pleno en enero.

La diputada de Morena, Erika Valencia Cardona, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, dijo que el aborto será legal en caso de que el Poder Legislativo apruebe la reforma al artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero.

Integrantes de la Red por los Derechos Humanos de las Mujeres, pidieron esta semana a la Secretaría de Gobernación una segunda alerta de género por “agravio comparado” para municipios de Guerrero.

Marina Reyna Aguilar, integrante de la Red, denunció que las comisiones unidas habían determinado rechazar la recomendación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim), en cuanto a la despenalización del aborto.

Pero la diputada Valencia Cardona aseguró que las citadas comisiones emitieron el dictamen a favor de despenalizar el aborto hace dos semanas, con base a la recomendación de la Conavin.

Dijo que una mala filtración de la información ha provocado la inconformidad de los grupos de mujeres del estado, a quienes llamó a un encuentro para analizar el tema y presentarles los pormenores del dictamen elaborado.

También desmintió que la Conavim haya establecido un plazo para las reformas legales. “Estamos en los tiempos, y ese dictamen será presentado para enero ante el pleno”, reiteró.

Aunque reveló que el dictamen había sido enlistado en el orden del día la semana pasada, para una sesión del pleno del Poder Legislativo, “pero no entiendo qué pasó, porque no fue incluida, y el que no se haya aprobado es un asunto que ni siquiera depende de mí”. (www.agenciairza.com)

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts