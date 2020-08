Anuncia Javier Saldaña, pase directo en preparatorias de la UAGro

/ 184

Acapulco Gro; a 05 de agosto del 2020.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán anunció que este año, no se aplicará el examen de admisión en el Nivel Medio Superior y habrá pase directo para los estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2020 -2021 que sacaron ficha en las Preparatorias de la UAGro.

Saldaña Almazán asistió a la “Actualización de datos de COVID- 19 en Guerrero” que encabeza a diario el gobernador, Héctor Astudillo Flores e informó que para evitar contagios “no se aplicará el examen de admisión en las preparatorias de la máxima casa de estudios”.

El rector especificó que los estudiantes que sacaron fichan ya tienen un espacio asegurado en 44 preparatorias de todo el estado y que después de las inscripciones, si hubiera cupo en algún plantel, los aspirantes que no obtuvieron una ficha podrán inscribirse de manera virtual “para que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar”.

Javier Saldaña Almazán señaló que, de las 47 preparatorias, sólo en 3, los Consejos de Unidad Académica determinarán el proceso de selección, por tratarse de planteles con alta demanda: la Escuela Preparatoria No. 11 de Tlapa; la No. 33 de Chilpancingo y la No. 13 de Zihuatanejo.

Y solo en el caso del Bachillerato de Técnico en Enfermería, el rector informó que se aplicará el examen selectivo los días 23 y 24 de agosto con un máximo 10 alumnos por salón, manteniendo la sana distancia y las medias sanitarias.

A pregunta expresa del gobernador Héctor Astudillo, el rector respondió que la UAGro se prepara “con mucha sensibilidad para que en Guerrero no crezca el número de contagios” y que desde la universidad “estamos aportando y haciendo lo que nos corresponde para ayudarle a los guerrerenses a salir adelante”.

Por su parte, el secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui ratificó que el siguiente semestre será virtual en todos los niveles y para los bachilleratos y licenciaturas, iniciará el 21 de septiembre en modalidad a distancia: “hasta que estemos en semáforo verde vamos a regresar a clases presenciales”, confirmó.

Puntualizó que del 24 de agosto a 11 de septiembre se iniciará una capacitación de docentes en herramientas virtuales y que del 25 agosto al 4 de septiembre se realizará el periodo de inscripción y reinscripción en todos los subsistemas.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts