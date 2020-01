Antonio Helguera debe responder ante las autoridades y no en los medios de comunicación: Mariana García Guillén

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 15 de enero del 2020.- La diputada morenista Mariana García Guillén, recomendó a su homologo y recién destituido de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local, Antonio Helguera Jiménez, que responda ante las autoridades y no en los medios de comunicación sobre la denuncia penal que tiene por presuntas anomalías financieras y abuso de funciones.

Y es que, de cuerdo con declaraciones del propio legislador acusado, los señalamientos que le hacen 8 de sus compañeros de bancada “le dan risa y carecen de sustento, por lo que no le causa ninguna inquietud”, indicó a reporteros que lo entrevistaron.

“Yo le voy a pedir públicamente al excoordinador de la Jucopo, como lo he hecho desde lo privado, desde lo colectivo, que ya es momento de entregar y ahí tendrá que rendirnos cuentas tanto a quienes lo pusimos que fuimos 22 diputados, como al resto de los 46 legisladores, como cualquier funcionario o responsable que maneje recursos, y eso no se hace en los medios de comunicación, sino en la entrega de su administración al nuevo coordinador, y ahí tendremos que saber en dónde esta ese recurso que dice que se ahorró”.

Ante ello, la diputada Mariana García Guillén, indicó que buscaran que la denuncia que interpusieron de manera formal el pasado 9 de enero, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), se le otorgue el cause legal que procede, porque una irregularidad financiera en que se incurrió “no puede solaparse ni mucho menos dejarse como si no pasara nada”.

Durante su encuentro con reporteros, el ahora expresidente de la Jucopo en el Congreso Local, Antonio Helguera Jiménez, aseguró que los 36 millones de pesos que se lograron ahorrar durante su gestión administrativa, se repartieron equitativamente y se destinaron para la “gestoría social que realizaron los 46 legisladores durante el 2019”.

Sin embargo, la diputada Mariana García Guillén rechazo de forma tajante esa versión, e incluso negó que ella hubiera recibido algún recurso como lo menciono su homologo Helguera Jiménez.

“Yo lo único que les digo es que en nuestras cuentas no están esos 36 millones y que a nosotros no se nos ha dado para gestión absolutamente nada de ese recurso. Por eso lo invito nuevamente a honrar nuestra palabra, a no menoscabar el enorme reto que tenemos y sobre todo a honrar nuestros principios de no robar, no mentir y no traicionar”, dijo.

