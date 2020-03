Andrés Manuel es el presidente más transparente que ha tenido México, afirma Félix Salgado

/ 104

* “Nos vamos a morir en la raya”, dice sobre el coronavirus

CDMX; a 19 de marzo de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador es “el más transparente” que ha tenido México desde Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, afirmó el senador Félix Salgado Macedonio.

En la sesión de este jueves, el Senado de la República desechó siete dictámenes de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

Entre los dictámenes que se desecharon estaba la transparencia de la compra de 612 pipas de gasolina por parte del gobierno federal y exhortos a la Secretaría de la Función Pública para investigar y sancionar presuntos actos de corrupción.

El senador Félix Salgado Macedonio subió a Tribuna para expresar su rechazo a los dictámenes, pues señaló que los exhortos “son como los llamados a misa, no hay ninguna respuesta”.

Señaló que para clarificar cualquier duda existe el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

“Me parece ocioso estar aprobando estos dictámenes de comparecencias y no sé qué tantas cosas”, sentenció.

Recordó que durante la legislatura anterior, ni el PRI ni el PAN cuestionaron la compra del avión presidencial que tuvo un costo millonario y un lujo excéntrico.

También señaló la Estela de Luz en la Ciudad de México, que se construyó durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.

“Es una galleta Gamesa parada en Reforma, que estaba presupuestada en 250 millones, pero salió en más de 800. No han aclarado de dónde agarraron esos presupuestos, quién los autorizó. Es una galleta parada con mármol traído no sé de dónde, cuando aquí tenemos buen mármol en Ixcateopan, Guerrero. Ahí está la galleta que se ilumina en la noche, así nos hacían tontos, así se gastaban el dinero y así lo derrochaban. Entonces los mañosos creen que todos son de su condición”, expuso.

Salgado Macedonio afirmó que el gobierno federal actual no tiene los mismos vicios que los del PRI y el PAN; por ello, votó a favor de desechar los dictámenes.

“Ahí está Andrés Manuel, limpio, honesto, transparente y eso les duele porque no le pueden atacar, porque no pueden decir nada de él; es el presidente más limpio y honesto”, afirmó.

Asimismo, ratificó que los legisladores de Morena apoyarán al presidente López Obrador y denunciarán penalmente a cualquier funcionario público que cometa actos de corrupción “para que vaya a prisión”.

“Si ustedes saben de algún acto de corrupción, denúncienlo, ahí está la Fiscalía”, le dijo a los senadores del PAN.

Incluso ironizó porque los panistas acudieron a la sesión de Pleno con guantes y cubrebocas para evitar contagiarse de Coronavirus Covid-19.

“Vayan tapados de la boca o como quieran ir, traen su show; este es el show del PAN, de la PANdemia, están en su momento y quieren lucimiento, quieren reflectores, pero les ha ido muy mal. No se por qué están hoy aquí si ayer no estuvieron, si había peligro de contagio ayer no sé por qué ahora sí están. Yo digo que ya no estuvieran, que de una vez ahuecaran el ala. De todas maneras, no son productivos, no han hecho nada bueno, no han hecho nada positivo ni para el país ni para el parlamento”, sentenció.

Antes, al inicio de la sesión de Pleno, el senador panista Damián Zepeda pidió que se integrara a la orden del día una propuesta para sesionar de manera virtual y evitar el contagio del Coronavirus Covid-19.

“¡Aquí nos vamos a morir en la raya!”, le respondió desde su escaño el senador Félix Salgado Macedonio.

Aseveró que “no es ética ni moral” que los panistas pidan “sesionar a control remoto”, porque “la ley es muy clara” en que los senadores deben trabajar de manera presencial.

“Esa jalada no se de dónde la sacaron, tienen miedo de contagiarse, andan con su máscara, con su tapabocas en las entrevistas, en la tele, ¡hipócritas! No sean cobardes, vengan, no sean flojos, vengan a trabajar y si nos vamos a morir aquí, nos vamos a morir en la raya; nada de que ya me voy, miren nada más pura fantochada”, expresó el senador guerrerense.

Sostuvo que “la única pandemia que existe es la PANdemia”.

“Son una PANdemia pero ustedes para el país, el reto está aquí de venir a legislar, el periodo se acaba el 30 de abril”, les dijo.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts