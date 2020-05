Adultos mayores los que más mueren por Covid-19: Salud.

*Guerrero supera los mil contagios de Coronavirus

*Ante la saturación de algunos hospitales, se trabaja con la Federación para cubrir demandas de la población confirman .

Acapulco Gro; a 23 de mayo del 2020.- Siguiendo la ruta del mandatario estatal Héctor Astudillo Flores, manteniendo informados sobre los casos de COVID-19, con datos actualizados, así como contestando inquietudes y atendiendo algunas demandas de la población guerrerense, el Secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos dio a conocer la cifras de este sábado que ha generado esta pandemia en la entidad.

Acompañado de la directora de Comunicación Social del estado, Erika Lürhs Cortés, De la Peña Pintos confirmó que Tlapehuala, en la Tierra Caliente y Tecoanapa en la Costa Chica, se suman a los municipios con casos positivos haciendo un total de 46 municipios que registran contagios .

Lürhs Cortés, explicó que el el gobernador Héctor Astudillo Flores continuaba este día, con múltiples reuniones a través de video conferencias con autoridades federales e iniciativa privada, para lograr más apoyos y reforzar estrategias, para que principalmente los hospitales y personal Médico, tengan el equipo necesarios para hacer frente el COVID-19.

De acuerdo a los datos, el estado de Guerrero tiene un acumulado de 1.083 casos confirmados y 161 defunciones, ubicándolo en el lugar 24 en relación a la tasa incidencia y en el lugar 18 por número de casos.

Ante este panorama, el titular de Salud abordó el tema de hospitales, informando que de acuerdo a la información, en los hospitales donde hay mayor demanda de camas son; Iguala, Chilpancingo y en Acapulco tanto el general como el de Renacimiento, asi como Taxco de Alarcón.

Explicó que entre estos hospitales, se tienen 141 camas donde hay 92 pacientes internados, de los cuales 21 están intubados, generando el 65% de ocupación entre los cinco nosocomios .

Destacó que en esta situación, se trabaja en conjunto con la Federación para realizar acciones que permitan cubrir la demanda de la población, pues añadió que también que en Acapulco, el Hospital de ISSSTE y el Vicente Guerrero tienen saturación.

Externó, que la preocupación siempre será permanente, remarcando la insistencia de quedarse en casa; añadiéndo que el sector más afectado es el de los adultos mayores de 60 años, principalmente por enfermedades crónico degenerativas y que al momento acumulan 95 personas fallecidas por este nuevo virus .

Por último, en este enlace en vivo, ambos funcionarios contestaron preguntas de la población, quienes les enfatizaron que es necesario que la población se siga quedando en casa, no asistir a lugares donde hay aglomeraciones, no usar el transporte público, guardar la sana distancia, no acudir a los súper mercados o mercados e insistió en usar cubrebocas para disminuir la posibilidad de contagio.

“Esa es la mejor recomendación que podemos hacer“.

