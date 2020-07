A pesar de la pandemia de la Covid-19, no está en riesgo el proceso electoral 2021, Afirma el presidente del IEPC

*Dice Nazarín Vargas que habrá protocolos especiales

Chilpancingo Gro; a 08 de julio del 2020.- El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta, aseguró este miércoles que el proceso electoral 2020-2021 no está en riesgo, a pesar de la pandemia de la Covid-19, aunque reconoció que sí cambiarán las estrategias de campaña para los partidos políticos y sus candidatos, para lo cual se establecerán protocolos especiales.

Para el IEPC, que “es autónomo”, precisó, no existe otro escenario. El Consejo General emitirá la declaratoria de inicio del proceso electoral el próximo 9 de septiembre y la elección será el 6 de junio del 2021, señaló en entrevista digital.

El único riesgo que existe compuso Vargas Armenta, es que este proceso “será distinto” porque los domicilios donde se ubiquen las casillas tendrán que reunir las condiciones sanitarias que establezcan los tres niveles de gobierno debido a la Covid-19.

Comentó que los partidos políticos y sus candidatos no están exentos de los cambios que ha provocado la pandemia. Agregó que en el caso del IEPC ya prevén posibles modificaciones, respetando las medidas sanitarias.

“Tenemos ya un protocolo de medidas sanitarias que hemos aprobado a través de la Junta Estatal para seguir realizando nuestras funciones institucionales, que no hemos interrumpido a pesar de la pandemia”, expuso.

Vargas Armenta confió en que las condiciones sociales y políticas de Guerrero mejoren sustancialmente en los próximos meses, lo que ayudaría a que el proceso electoral y los comicios se realicen en la mejor normalidad.

Cabe mencionar que en los comicios concurrentes del 6 de junio del 2021 se elegirá gobernador, 9 diputados federales, 28 diputados locales, 80 presidentes municipales y 1 Concejo Municipal, el de Ayutla de los Libres.

De acuerdo con Vargas Armenta, la campaña política para la elección de gobernador será del 5 de marzo al 2 de junio del 2021; para diputados locales del 4 de abril al 2 de junio; y de ayuntamientos del 24 de abril al 2 de junio.

Respecto a la promoción de imagen política que en el contexto de la pandemia iniciaron varios actores políticos tanto en territorio como en redes sociales, sobre todo exhibiendo la entrega de apoyos, el presidente del IEPC admitió que el órgano electoral no tiene facultades para sancionarlos, debido a que no está reglamentado.

Dijo que los actos anticipados de precampaña o campaña, aplica únicamente después de que el Consejo General haya emitido la declaratoria de inicio del proceso electoral, es decir, a partir del 9 de septiembre próximo.

“En este momento no podríamos decir que son actos anticipados de campaña, desde luego, con esto no quiero negar que actores políticos, mujeres y hombres, han estado realizando actividades de carácter proselitista que tienen que ver con un interés muy particular de lograr una opinión favorable, un posicionamiento de imagen, de nombre, con miras al proceso electoral que habrá de iniciar el próximo 9 de septiembre”, admitió.

Sin embargo, expuso que en el mes de mayo el Consejo General emitió un exhorto a todos los actores políticos para que respeten las leyes electorales y se abstengan de incurrir en esos actos, además de que abrieron una unidad para recibir quejas ciudadanas en relación con esas conductas.

Consultado también sobre las zonas de riesgo en Guerrero para el proceso electoral, debido a la violencia, Vargas Armenta dijo que el IEPC únicamente realiza elecciones y que no tienen esa información, la cual está a cargo estrictamente de las instituciones en materia de seguridad de los tres niveles de gobierno. (www.agenciairza.com)

