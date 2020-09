A partir del lunes serán más estrictas las medidas para frenar la pandemia por el Covid-19, adelanta Gobernador Astudillo.

/ 252

*La situación actual por COVID19 en el estado no es “cómoda”, asegura el mandatario

*El reto sigue siendo disminuir los contagios, disminuir las hospitalizaciones y mantenernos a la baja en las defunciones, dice el secretario de salud

Atenango del Rio Gro; a 20 de septiembre del 2020.- Derivado de que el número de contagios por COVID-19, siguen aumentando en Guerrero, a partir del lunes se intensificarán y se podrán medidas más estrictas para frenar la pandemia, anuncio el Gobernador Héctor Astudillo Flores en actualización de semáforo epidemiológico y acciones del Gobierno Estatal frente al COVID19.

Respecto que en la entidad se pueda hacer algún tipo de infracción a las personas que no utilicen cubre bocas, el mandatario estatal fue contundente en destacar que no ha dado resultado usar la fuerza pública para que para quien no use cubrebocas, puso el ejemplo de un estado al norte de México, mencionando que se seguirá a pelando a la conciencia y participación ciudadana, así al reforzamiento de las estrategias para hacer frente a la pandemia.

“Creo que es muy importante que todos los guerrerenses sepan, que no estamos en un momento cómodo efectivamente los contagios iban van a la baja, ya volvieron a subir”, por lo que externó que las medidas serán, más estrictas y enérgicas, principalmente en los lugares cerrados, pero para esto, dijo cada quien tiene que poner su parte y colaborar porque es para un bien común.

“Porque nosotros no podemos andar atrás de cada ciudadano para que use cubrebocas, tenemos que ayudarnos entre todos, como lo he dicho y lo repito, esto es un problema colectivo las soluciones colectivas”, puntualizó.

Destacó que a esta crisis de salud mundial, se le suma la influenza, para lo cual Salud Guerrero se prepara con más de 1 millón de dosis de vacunas.

De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, en Guerrero hay 17 mil 412 casos acumulados y mil 866 fallecimientos.

En las últimas 24 horas se registraron 97 casos nuevos, que representa un aumento del 0.5%, donde externó su preocupación en los datos que les fueron mostrados donde reflejan que los contagios han aumentado en el estado de Guerrero.

En los 701 casos activos, pero también de contagios, los cuales en su mayoría se concentran en Acapulco, Chilpancingo, Tixtla, Ometepec y Zihuatanejo donde hay un trabajo intenso de brigadas por parte de los tres órdenes de gobierno.

En relación a las defunciones, informó que en el mes de septiembre se ha mantenido un control en el promedio diario de 8.6 diario, reflejándose este sábado solo 3 decesos.

En cuanto a los pacientes hospitalizados, hay un registro de 247, de los cuales 34 se encuentran en estado crítico.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, dijo que esta mantiene un comportamiento ondulante, en el que a nivel nacional Guerrero ocupa el séptimo lugar, con 37% de ocupación de camas.

Y en lo referente a ocupación de ventiladores, se encuentra en el lugar 28, con 13 puntos porcentuales:

“El reto sigue siendo disminuir los contagios, disminuir las hospitalizaciones y mantenernos a la baja en las defunciones “dijo.

El titular de Educación en la entidad, Arturo Salgado Urióstegui, adelantó que mañana inician el nuevo ciclo escolar 2020-2021, no presencial, 157 212 mil alumnas y alumnos, además de 9 mil 981 maestros distribuidos en 857 escuelas del Nivel Medio Superior (nivel de Preparatorias, Tecnológicos y Bachillerato) en escuelas públicas y privadas, para lo cual se está atento al arranque de esta nueva modalidad de estudios.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts