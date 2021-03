Se suman colonias Arroyo Seco y Electricistas al proyecto 2021 de Ilich Lozano

Acapulco Gro; a 04 de marzo del 2021.- A fin de escuchar las necesidades del pueblo y ofrecer soluciones, en compañía de los gestores sociales Marisela Pineda y Rodrigo Poblete, el regidor por Morena Ilich Augusto Lozano Herrera, visitó la colonia Arroyo Seco en la zona conurbada del puerto.

Durante dicho encuentro, Marisela Pineda, comentó que Ilich Lozano es el precandidato a la presidencia municipal por Morena más fuerte, pues gracias a casi dos décadas de trabajo ha logrado ganarse la confianza y apoyo del pueblo, “nuestro líder es un hombre de palabra y honesto, con el hemos logrado pavimentar muchas calles en la Zapata, Arroyo Seco, Nueva Revolución entre otras, por esa razón nosotros lo apoyaremos para que llegue a la presidencia de Acapulco, el no nos falla” aseveró.

En su intervención, el ex diputado federal, mencionó que, Acapulco necesita de gobernantes que hayan trabajado para el pueblo y cuenten con experiencia necesaria y a su vez, sean honestos y dejen de saquear las arcas del ayuntamiento, “el pueblo ya está cansado de tanto abuso, ya no se puede experimentar con las políticas públicas de Acapulco. Gracias al trabajo que he realizado junto al pueblo, he logrado desempeñar diferentes cargos de representación popular, tenemos la experiencia y la capacidad. El pueblo me conoce y sabe que no soy improvisado, yo no fallo” agregó.

Posteriormente, el también ex síndico procurador, conversó con vecinas y vecinos de la colonia Electricistas, en donde reiteró su apoyo para solucionar la problemática de la falta de agua potable y la pavimentación de dos andadores importantes que, según los colonos durante los gobiernos pasados ya se habían pavimentado pero solo en proyectos que nunca han sido una realidad.