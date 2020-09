Ricardo Barrientos llama a modificar criterios para considerar crímenes de mujeres como feminicidios

/ 123

*El secretario de Derechos Humanos del CEN del PRD como hechos graves, los tres homicidios violentos de mujeres en las últimas 48 horas en Guerrero.

Chilpancingo, Gro. 29 de Septiembre de 2020.- Ricardo Barrientos Ríos, secretario de Agendas de Derechos Humanos y de la Diversidad Sexual del CEN del PRD calificó como hechos graves los tres homicidios violentos de mujeres en las últimas 48 horas en Guerrero, a la vez que llamó a modificar los criterios establecidos para considerarlos feminicidios.

Barrientos Ríos se refirió así a la privación de la vida de Karla Margarita “N”, ex candidata a Señorita Flor de Nochebuena, ocurrido el día de hoy en Chilpancingo y dos mujeres que no han sido identificadas, tras ser ejecutadas en Zihuatanejo y Taxco.

El ex dirigente del PRD en Guerrero consideró que el clima de impunidad por la inacción de las autoridades alienta estos actos de violencia, “las agencias del Ministerio Público, por economía procesal, se han convertido en oficialías de partes y no investigan éstos y otros crímenes”.

Advirtió que, en el caso de los asesinatos en contra de mujeres, muchos de ellos no son considerados feminicidios porque el marco legal impone condicionantes que en muchos casos no se cumplen, pero ello no borra el hecho que la violencia se dirija hacia las mujeres.

Ricardo Barrientos añadió que a estos vacíos se suma el incumplimiento de las acciones de los gobiernos a las alertas de género que han sido emitidas en Guerrero, aumentan la complejidad de ese problema.

Lamentó los recientes homicidios e hizo un llamado a las autoridades responsables de investigarlos, a asumir con responsabilidad su esclarecimiento.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts