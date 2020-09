Piden a Bernardo Ortega que no se meta en asuntos de Morena

/ 69

Chilpancingo, Gro. 21 de Septiembre de 2020.- El diputado Luis Enrique Ríos Saucedo, de Morena, exigió al coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, que deje de meterse en la vida interna de la bancada morenista y se concentre en el “gris desempeño” de su fracción, la del Sol Azteca.

Respaldó el liderazgo de su coordinador parlamentario, el diputado Jesús Villanueva Vega, también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Poder Legislativo, quien, dijo, defiende la postura de los diputados morenistas.

Cabe mencionar que el coordinador del PRD, Bernardo Ortega, advirtió que su bancada ya no respaldará las decisiones “partidistas” y “sectarias” de los diputados de Morena, y aseguró que el liderazgo del coordinador parlamentario de Morena, Jesús Villanueva Vega, “está rebasado” porque sus propios compañeros no respetan los acuerdos o decisiones que se toman en la Jucopo.

La postura de la bancada perredista se debe, precisó Ortega Jiménez, a que los diputados de Morena han “partidizado demasiado al Congreso” en sus decisiones, pese a que saben que deben actuar de manera institucional, más allá de los intereses de su partido.

En entrevista telefónica con Agencia de Noticia IRZA, Ríos Saucedo señaló que Ortega Jiménez no debe opinar ni meterse en la vida interna de la fracción de Morena y aseguró que es “absolutamente válido” que Jesús Villanueva lleve a las reuniones de la Jucopo la postura de todos los diputados morenistas.

– ¿Siguen respetando el liderazgo de Jesús Villanueva, su coordinador?

“Yo no he escuchado que (los diputados de Morena) tengan una opinión distinta o que hayan opinado algo distinto, como en todo, hay discrepancias en algunos puntos, pero me parece que no ha manifestado que haya ausencia de liderazgo”.

Agregó que el coordinador de Morena es un hombre institucional y que siempre se conduce con mesura y cuidadoso al emitir su opinión. “Es un hombre formado en las instituciones y yo creo que en eso tiene el reconocimiento de todos”, abundó.

Sobre los acuerdos a los que se refiere Ortega Jiménez, señaló: “Tendría que ser más específico, porque habla un poco en el aire. No sé a qué acuerdos de la Jucopo se refiera, porque, además, lleva bastante tiempo ausente, más que en lo virtual, cuando quiere opinar. No sé si está muy al tanto de lo que realmente pasa en el Congreso, tendría que ser más específico sobre cuáles acuerdos no se han respetado”.

El diputado morenista indicó que su bancada sigue en un trabajo legislativo intenso e impulsando sus prioridades, porque “somos representantes y gente de territorio, no estamos acostumbrados a estar en restaurantes tomando acuerdos, como acostumbra la clase política de otros partidos políticos. Nos importa la opinión de los ciudadanos y eso los tiene preocupados”, remachó.

(www.agenciairza.com)

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts