“Para gobernar bien se requiere tener un compromiso con la gente, y no ser un ladrón”: Carlos Reyes Torres

*Los hechos que ocurrieron en Iguala deben servirnos para que haya mayor coordinación de los tres órdenes de gobierno, señaló el dirigente de ADG en Guerrero

Iguala, Gro, 20 de Septiembre de 2020.- “Para gobernar bien se requiere tener un compromiso con la gente, y no ser un ladrón… Entender que cuando se está en un cargo público es para servirle al pueblo”, expresó Carlos Reyes Torres.

El dirigente de Alternativa Democrática Guerrerense sostuvo este domingo reuniones con empresarios y liderazgos de la región Norte, ante quienes estableció, que, en su decisión de participar en política, no lo mueve la ambición personal.

Reyes Torres dijo que ya es tiempo de que cambien las condiciones económicas del estado, para que deje de ser uno de los más pobres del país.

También señaló que los hechos que ocurrieron en Iguala deben servir para que los gobiernos federal, estatal y municipal, “entiendan que se requiere coordinación, que no es posible que se den hechos de ese tipo, donde cada uno está por su lado, con intereses distintos”.

“A Iguala no se le puede ubicar por los hechos de violencia que han tenido, por las injusticias, la experiencia debe servir para tener un mayor impulso de desarrollo”, añadió.

El ex dirigente estatal del PRD denunció que la epidemia por Covid “vino a mostrar que el sistema de salud no tiene la capacidad, y la gente no confía en él; los enfermos prefieren morirse en su casa, porque en el hospital no tienen lo elemental para atenderlos”.

Advirtió que el problema de salud por la epidemia ha agudizado la crisis económica, “y hoy todos los sectores sociales tienen problemas, incluso los gobiernos tienen problemas severos, debido a que tienen menos ingresos”.

El ex alcalde de La Unión consideró que la crisis de salud y económica no se va a resolver el próximo año y estimó que se va a agudizar, por lo que llamó a enfrentarla con determinación.

“No podemos ser un pueblo que le den unos pesitos para sobrevivir, si no nos ponemos a trabajar con decisión, si no tenemos un gobierno que nos impulse a crecer, nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir una pobreza mucho peor que la que hoy tenemos”, manifestó.

Lo acompañaron en sus encuentros, el secretario de Derechos Humanos del CEN del PRD, Ricardo Barrientos Ríos; la alcaldesa de Ixcateopan, Naucelia Castillo Bautista; el alcalde de

Teloloapan, Efrén Romero Sotelo; y el empresario y militante de IPG, Oscar Díaz Bello, entre otros.

