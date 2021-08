Llama Masedonio Mendoza a fortalecer la democracia participativa para que la gente desafié a gobernantes corruptos

Anuncio

Tlapa de Comonfort Gro; a 02 de agosto del 2021.- La participación de las y los ciudadanos de la Montaña Alta en la Consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, es histórica y muestra la participación, organización y empoderamiento de los pueblos originarios “un ejemplo para todo el estado” reconoció el diputado local electo del distrito 28, Masedonio Mendoza Basurto.

En entrevista, denunció que, a pesar de la mala distribución de las mesas receptoras, el cambio de sedes que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE), los ciudadanos acudieron a votar a dos o tres horas de su lugar de origen, ejemplificando el caso del municipio de Atlamajalcingo del Monte que tuvieron que votar a la casilla ubicada en el vecino municipio de Malinaltepec.

Sin embargo, Masedonio Mendoza dijo que esto no inhibió la participación popular por lo que se logró una participación de más de 61 mil 868 ciudadanos solo en el distrito federal 05, con sede en Tlapa de Comonfort; mientras que a nivel estatal votaron 275 mil 022 personas, siendo la región de la Montaña la participación más alta.

“Es un reconociendo a las comunidades, a la gente, porque hubo mucha participación, porque en comparación al resto del estado, estuvo al dos por uno; De todo el estado la región de la Montaña fue la más alta votación; Guerrero estamos ubicados en el tercer lugar nacional del porcentaje de más participación de la gente” dijo.

Puntualizó que esta participación y organización de la gente “no es un asunto de MORENA, es un asunto de construcción que se viene dando no de ahorita, de hace muchos años”.

Dijo que, a los servidores y representantes populares, les corresponde empoderar y seguir promoviendo a la gente en la democracia participativa, con el fin de que se pueda llevar a cabo más de este tipo de ejercicio contra los malos funcionarios.

“La gente quiere que se le tome en cuenta, pero también exige que no solo sea para enjuiciar a los expresidentes, sino que también desafié a los gobernadores corruptos, a los presidentes municipales corruptos, para eso son este tipo de ejercicios… porque ahí está el ejemplo claro de que la gente participa, sí se le da los instrumentos necesarios”, refirió.

-Los detractores de Morena consideran que fue un fracaso la consulta, porque solo participó el 7% de la población ¿Tú qué opinas?

No, no podemos considerarlo un fracaso porque no tenemos otro ejercicio de este tipo, no tenemos otro precedente, otro antecedente. Y fue un éxito aquí, primero la participación de la gente, no podemos menospreciar por lo menos en la región de la montaña 60 mil personas se movilizaron, se fueron a votar y repito en contra de esa mala distribución que hizo el INE; Por ejemplo, en la cabecera del municipio de Atlamajalcingo del Monte no les dieron mesa receptora, los tuvieron que mandar a un pueblo del municipio de Malinaltepec. No estuvieron las condiciones para que la gente participará, pero la gente participó” refirió.