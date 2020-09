La desaparición de los normalistas puso en evidencia la debilidad de las instituciones: Carlos Reyes Torres

Chilpancingo, Gro. 25 de Septiembre de 2020.- La desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala puso en evidencia la debilidad de las instituciones, señaló el dirigente de Alternativa Democrática Guerrerense, Carlos Reyes Torres.

El ex dirigente estatal del PRD brindó la mañana de ayer diversas entrevistas en noticieros radiofónicos de la capital, donde advirtió que esos hechos, “exhibieron la corrupción de las instituciones que permitieron este hecho tan grave y lamentable ocurriera”.

A pregunta expresa, Reyes Torres opinó que al ex gobernador Ángel Aguirre no se le puede acusar de esos acontecimientos, “Aguirre es un hombre bueno, no es un hombre que haga daño, que mande a matar personas, es un guerrerense bien nacido, trabajador, respetuoso de la vida, solidario”, dijo.

Consideró que la agresión a los normalistas rebasó la capacidad de respuesta del gobierno de Guerrero, y añadió: “Todos sabemos que en ese lugar había corporaciones federales, estatales y municipales”.

Sobre si existió un móvil político en el gobierno federal en esos años, que le hicieron simular una verdad histórica, dijo que corresponde a la Fiscalía General de la República investigarlo.

El ex diputado local calificó la agresión y desaparición de los estudiantes como “hechos lamentables que nos han lastimado a todos los mexicanos, no sólo a los guerrerenses, pero sobre todo a las familias de los estudiantes”.

Lamentó que al paso de los años aún no se conozca la verdad, y calificó las recientes manifestaciones de los estudiantes incurren como excesos, “ese no es el camino, siempre se tiene que buscar una solución a través del diálogo”, añadió.

El dirigente de ADG finalizó señalando que tiene la expectativa de que pronto “se tengan resultados concretos de las investigaciones, que se castigue a los responsables, que se sepa la verdad para que los padres de los muchachos puedan tener paz”.