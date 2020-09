Dice dirigente del PAN que no harán alianza electoral con el PRI y el PRD

Chilpancingo, Gro., a 11 de Septiembre de 2020. – Tras señalar que no existe acercamientos oficiales con el PRI y PRD para establecer una alianza electoral, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Guerrero, Eloy Salmerón Díaz, reconoció que su partido y otros más “tienen dificultad” en algunos municipios y distritos, incluso para postular candidatos.

También dijo que al partido Morena le regalará unas cubetas para que “en sus asambleas arreglen sus broncas” porque a ese instituto político “no hay forma de corregirlo” y vaticinó que en el proceso de selección de candidatos “se van a vencer ellos solos”.

Al dirigente panista se le preguntó sobre la posible alianza con el PRI y PRD para los comicios del 6 de junio del 2021 y al respecto dijo que “no hay tal” y que no ha tenido ningún acercamiento formal con las dirigencias de esos dos partidos.

Agregó que a nivel nacional existe la posibilidad de construir una alianza con el PRD, pero que en Guerrero el panismo se prepara para participar con candidatos propios y fortalecer al partido.

Informó que el PAN tiene dos o tres perfiles para la candidatura a la gubernatura, así como dos externos. Defendió la competitividad de su partido al señalar que trae entre un 4 y 5 por ciento de intención del voto cuando en otros procesos ha iniciado en 1 por ciento.

Cuestionado sobre los municipios o zonas peligrosas del estado para sus candidatos por la mayor incidencia delictiva, Salmerón esquivó: “ustedes (reporteros) conocen nuestro estado, saben los municipios y regiones de riesgo”.

Pero reconoció que el PAN y otros institutos políticos “tienen dificultad, incluso para postular candidatos. Eso es algo muy conocido por todos, sin embargo, cada dirigente y yo en lo personal estamos tomando las precauciones necesarias”.

– ¿Haría un llamado a los funcionarios y en este caso a Morena que ya están en campaña? –

– “A Morena no hay forma de corregirlo. Morena lo que se requiere es que les regalemos unas cubetas para que en sus asambleas arreglen sus broncas porque es lo que viene. Nosotros los vamos a ver de lejos, la sociedad espera realmente una propuesta seria, no el ridículo que estamos viviendo de gobierno y la desgracia que vivimos del gobierno, donde hay tantos muertos por la violencia, por el covid-19 y pareciera que no pasa nada”.

Aseguró que los militantes de Morena se vencerán solos en este proceso electoral, mientras que el PAN, dijo, convencerá a la población de que “se equivocó en (los comicios del) 2018 en haber votado por un candidato que ahora es presidente y que está llevando a la ruina la economía del país”.

