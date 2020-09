Condena Morena el asesinato de Alejandro Toledo, diputado suplente

– El homicidio ocurrió en Acapulco, el miércoles

– Saldaña: en 4 meses 3 políticos morenistas han sido ultimados

Chilpancingo, Gro., a 10 de Septiembre del 2020. – La dirigencia estatal de Morena condenó el asesinato del diputado local suplente, Alejandro Toledo Morales, y exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento de este y los crímenes de otros dos políticos de su partido.

“Debe haber justicia para que no haya impunidad y no sea esto la constante en Guerrero”, afirmó Marcial Rodríguez Saldaña, dirigente de Morena en el estado.

Rodríguez Saldaña se reunió con periodistas en las instalaciones de Morena. Ubicadas sobre la avenida Insurgentes, frente al mercado central de esta ciudad, acompañado de Leovigilda Chávez Hernández, Marvén de la Cruz Santiago y Jorge Luis Rendón Castro, miembros de la dirigencia morenista, y condenó el asesinato de Toledo Morales, cometido el miércoles de esta semana en Acapulco.

Dijo que exigían al fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila “una inmediata investigación de los hechos y castigo para los responsables materiales e intelectuales del homicidio”.

Recordó que en junio pasado asesinaron al ex alcalde de Tetipac, José Mario Gómez Figueroa, quien fue candidato de Morena en la elección pasada en ese mismo municipio de la zona Norte de la entidad; también que el 22 de agosto fue ultimado Herón Sarabia Mendoza, ex candidato morenista a la Alcaldía de Arcelia, en la región de la Tierra Caliente.

Insistió que el gobierno del estado “debe garantizar la paz, lo que haremos nosotros es cuidar que nuestros candidatos no tengan antecedentes penales, que no estén involucrados en situaciones turbias. Esperemos que estos tres asesinatos sean casos aislados y no sea una perspectiva generalizada”.

