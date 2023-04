Video:”El Diablo” involucrado en el asesinato de tres jovenes sale libre tras denunciar tortura por parte de la Fiscalía de Morelos

Anuncio

Por Verónica Bacaz Rojas

MORELOS, 27 DE ABRIL.- Luis Alberto “N” alias “El Diablo” narra en video -tras ser liberado- cómo fue torturado por parte de Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Morelos después de que el pasado 13 de abril fue detenido por el caso del feminicidio y homicidios de Nohemí, Luis Enrique y Luis Javier jóvenes del Instituto Nacional de Salud Pública, en la comunidad de Fierro del Toro.

“Uriel Carmona (fiscal general) me señala como uno de los presuntos capos, es el desgraciado que me está culpando de delitos que yo no cometí”, refiere Luis Alberto “N” con una fotografía del funcionario en la mano.

Al mismo tiempo, explica cómo fue su detención y muestra huellas de los golpes en la espalda y en la cabeza que recibió , lo patearon y le dieron toques, para obligarlo a decir que él fue quien habría asesinado a los tres jóvenes.

“Hoy es 26 de abril y así siguen las heridas que me hicieron estas personas, me patearon, me torturaron con máquinas de toques, me echaron agua, me dieron con una bolsa, yo espero hoy en día y le pido mucho a Dios, que estas personas paguen por lo que me hicieron porque me torturaron y me hicieron todo tipo de heridas y es algo que no le deseo a nadie”, expresó.

Asimismo, narró que mientras estuvo hospitalizado tras recibir un rozón de bala en la cabeza, le hicieron rendir su declaración, él dio el domicilio de su abuela, que es con quien vive y cuestiona, cómo es que en lugar de revisar esa vivienda, los agentes de la Fiscalía, catearon el domicilio de su hermana y lo aseguraron.

Fiscal de Morelos: Uriel Carmona

“Llegaron dos personas a tomarme mi declaración, recuerdo que me sentía turbio, no recordaba bien, apenas y podía hablar, me tomaron la declración y les di el domicilio de mi abuelita para que avisaran que yo estaba en el hospital, estas personas me hacen firmar mi declaración más nuna me dejaron leerla y se van, a los pocos días regresan, me dan de alta, me bajan y estas personas me detienen y me dicen que estoy arrestado por una orden de homicidio, me suben (a un auto), me agacharon y me llevaron a una casa donde me golpearon y me dijeron, ya te pusieron cabrón, tu mataste a esos jóvenes”, detalla Luis Alberto.

El acusado refirió que mientras lo golpeaban decidió quedarse callado y eso provocaba que le propinaran más patadas, le echaron agua y le pusieron una bolsa en la cabeza.

“Me querían obligar a que yo dijera que yo desaparecí y asesiné a los jóvenes. Yo vi toda mi vda pasar, es algo que no le deseo a nadie”, agregó.

El lunes, una juez de control no encontró las pruebas suficientes para vincularlo a proceso y culparlo por el triple homicidio ocurrido en Huitzilac, incluso hizo un llamado a los Agentes de Investigación Criminal, para evitar este tipo de prácticas.

Asimismo, se dio parte a la Fiscalía General de la República al activarse el protocolo de Estambul, por las práticas de tortura y vejación en contra del joven.