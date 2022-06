Si se mantiene la tendencia que lleva, el país dejará de ser viable, advierte Enrique de la Madrid Cordero

El ex secretario de Turismo federal acudió como invitado al Foro Plural de Exgobernadores de México.

Anuncio

* Los esfuerzos de los partidos por ir juntos, se constituye en los hechos, en una segunda vuelta electoral, dijo.

Ciudad de México; a 17 de junio de 2022.- El Foro Plural de Exgobernadores de México recibió este viernes al ex secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, quien advirtió que si se mantiene la tendencia que lleva actualmente el país, éste dejará de ser viable.

Enrique de la Madrid habló en el encuentro de su aspiranción a la nominación por la candidatura a la Presidencia de la República, y se dijo partidario de que se mantenga la alianza entre partidos opositores.

Consideró que estos esfuerzos por ir juntos, se constituyen en los hechos, en una segunda vuelta electoral, y se pronunció por transitar de un sistema hegemónico a gobiernos de coalición.

A la reunión de ex mandatarios, acudió por primera vez, el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Estado de México, Emilio Chuayfett Chemor.

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero confirmó que para el siguiente encuentro está agendado el ex gobernador panista de Baja California Norte, Ernesto Ruffo Appel, quien estará acompañado de ex gobernadores del blanquiazul.

De igual manera dijo que ha confirmado su asistencia, la ex ministra y senadora Olga Sánchez Cordero, de Morena, “con cuya asistencia se confirma la pluralidad política y apertura de este espacio de reflexión”.

Al ex director de Banrural y ex diputado federal se le preguntó del por qué de su aspiración a la nominación por la Presidencia, a lo que respondió que tiene la confianza de que “el mundo se le acomoda al país”, en ese sentido, dijo que fenómenos como la desglobalización son oportunidades para impulsar nuestra economía, así como la trancisión en el uso de energías fósiles a renovables y la digitalización, deben ser vista como potenciales vías de desarrollo.

De la Madrid Cordero dijo con optimismo: “yo veo el México que podemos ser… hoy nos toca activar los liderazgos en el país, y contribuir a formar ciudadanía que contribuya con los cambios que necesita México.

En ese orden de ideas, el ex funcionario federal considera que detrás de cada ineficiencia, hay la oportunidad de impulsar un negocio que resuelva esa necesidad.

En los temas políticos, pugnó por la integración de un frente amplio que deje atrás las diferencias y se articule alrededor de propuestas atractivas.

En la ronda de participaciones, el ex gobernador del Estado de México, Emilio Chuayfett, consideró que la narrativa de una alianza debe integrar lo mejor de las propuestas de cada partido político, y coincidió que las coaliciones deben ser de gobierno, no electorales.

El ex gobernador y ex secretario de Gobernación advirtió que en los meses que vienen, el INE “no está salvado”, ya que dentro de un año serán relevados cuatro consejeros, mediante votación por mayoría simple en la Cámara de Diputados, donde domina Morena.

El ex gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, recalcó que debe ser una prioridad construir coaliciones.

Advirtió que hoy no se habla de ideologías, ni de proyecto de nación, y lo que permea en las campañas políticas como punto de partida son las narrativas, y dijo que la nominación de un candidato debe ser la parte final de un proceso político en un partido que va a contender.

Criticó que los gabinetes de gobierno se integren para cumplir con cuotas por votación, desatendiendo los perfiles.

José Antonio González Curi, advirtió que en México hay un problema gravísimo de falta de eficiencia en los gobiernos, por lo que consideró se deben enfocar en definir sus prioridades y trabajar para cumplirlas.

Ángel Aguirre Rivero llamó a tomar en cuenta el sentir de los ciudanos, y puso como ejemplo el estado de Guerrero, donde dijo, existe mucha inconformidad por las carencias que enfrentan las clínicas y hospitales.

Reiteró que rumbo al 2024 se debe construir un proyecto de país en primer lugar, integrar un equipo que lo impulsará, en segundo, y en tercer lugar definir un candidato y si será abanderado de una alianza.

Por su parte, Natividad González Parás señaló que descentralizar es democratizar, pero criticó que el país camine en sentido contrario.

Insistió en que se deben plantear las bases de un proyecto alternativo de nación que sea plural.

A la vez, consideró que las candidaturas independientes no resultaron viables.

También dijo que los candidatos a la Presidencia de la República deben tener como atributos prestigio, representatividad y capacidad de gobernar.

Graco Ramírez advirtió que cuando el pesimismo se adueña del ánimo social y político, se impone el autoritarismo.

Llamó a privilegiar la unidad al interior de los partidos políticos, y opinó que Morena no está ganando ciudadanía, sino que basa su fortaleza contruyendo un aparato clientelar.

El ex gobernador de Morelos criticó los partidos políticos no pronuncien un discurso que movilice a los ciudadanos, lo que se pudo comprobar con los altos índices de abstencionismo de la reciente elección.

Acudieron a la reunión: Arturo Núñez Jiménez, ex gobernador de Tabasco, Julio César Ruiz Ferro, de Chiapas; Graco Ramírez, de Morelos; Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán; José Antonio González Curi, de Campeche; José Natividad González Parás, de Nuevo León; Fernando Ortega Bernés, de Campeche; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala; José Ignacio Peralta, de Colima; Joaquín Hendricks Díaz, de Quintana Roo; Héctor Astudillo y Rubén Figueroa Alocer, de Guerrero.