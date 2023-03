Grupo Metco pone su granito de arena con su participación satisfactoria en Reciclatrón 2023

Metco junto con la empresa Impacto Zero, lograron recolectar y reciclar gran cantidad de equipos electrónicos, evitando así que lleguen como desperdicios a vertederos.

Por Karla García.

México; a 21 de marzo.- Grupo Metco, siempre comprometido con la sociedad, no sólo en la parte saludable, sino también en la creación de un mundo más limpio, participó el día de ayer en el Reciclatrón 2023, realizado por Canacintra Estado de México, quien junto con la empresa Impacto Zero, lograron recolectar y reciclar una gran cantidad de equipos electrónicos, evitando así que dichos materiales lleguen como desperdicios a vertederos para que no puedan contaminar las aguas, reduciendo así el impacto negativo en nuestro planeta.

“Creemos totalmente en que todos debemos poner nuestro granito de arena para hacer de nuestro mundo un mejor lugar para vivir. Nuestro compromiso, no sólo es con promover la salud en todos los ámbitos de cada uno sino también en formar parte de acciones que impacten directamente en el bienestar de cada uno de los seres vivos que habitan el planeta a través de prácticas sostenibles y congruentes con nuestra filosofía”, comentó Lourdes Treviño, CEO de Grupo Metco.

La alianza creada entre Canacintra e Impacto Zero asegura cero disposición de residuos al relleno sanitario, al ser colocado en sitios de deshecho realizados para tal fin.

“Agradecemos el apoyo de Canacintra Estado de México por invitarnos a promover las prácticas sostenibles y por permitirnos continuar nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente”, concluyó Lourdes Treviño.

¿Que hace grupo Metco?

Metco es una empresa 100% mexicana con más de 25 años de experiencia en la investigación, desarrollo, elaboración de suplementos y sistemas endulzantes. Metco es pionera en la creación de edulcorantes sin calorías, bajos en calorías, azúcares de alto rendimiento, azúcares invertidos y azúcares mascabados que satisfacen las necesidades de todos los consumidores tanto a nivel consumo directo (B2C), como industria (B2B).

Produce productos innovadores dirigidos al consumidor tanto en la República Mexicana, como en Estados Unidos de Norteamérica, España y Centro América (Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica).

Las marcas más reconocidas en el área de consumo son: SVETIA, Azúcar BC, DB Sugar, Mascabado Genuino Metco, y Sweet-0.