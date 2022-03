En pleno 8M señalan a diputado de MC en Jalisco por amenazas a ex esposa

Anuncio

México, 8 de marzo.- Los Centros de la Justicia para la Mujer (CJM) del Instituto Nacional de las Mujeres (INM), que brindan atención médica, psicológica, de procuración de justicia y periciales, anunciaron que cinco entidades concentran el 50 por ciento de los casos de violencia ante las mujeres: el Estado de México, Jalisco, Querétaro, Coahuila y Chihuahua.

En México derivado de la pandemia por el Covid-19 incrementaron las agresiones contra las mujeres, y se estima que en el mundo, 243 millones de las feminas y las niñas entre 15 y 49 años, han sufrido violencia sexual o violencia física por parte de un compañero sentimental, durante el último año alertó la ONU.

Entre estas cifras se encuentra Ana Paola Luque Landeros quien hasta hace un año era la esposa de Sergio Barrera Sepúlveda ahora diputado federal por el Partido Movimiento Ciudadano.

Ana Paola estuvo casada por 10 años con Barrera Sepúlveda con quien procreó dos hijos, y durante ese tiempo sufrió “violencia de género” por parte de su esposo, sin embargo tuvo que sobrevivir al impacto psicológico que esto le provocaba, por el bienestar de los menores.

“Hasta hace un año me divorcie de Sergio Barrera, quien ahora es diputado por Movimiento Ciudadano, sin embargo las agresiones y amanezas incrementaron, debido a que el asegura tener mucho poder y estar arropado por su partido.

Luque Landeros explicó que un tiempo le fue retirada la custodia de sus hijos, y después le fue regresada solamente con la condición de no cambiarse de casa y firmar al diputado federal unos documentos con sus condiciones.

“Ahora tengo más miedo que antes, “todas las amenazas son por mis hijos, he tratado de buscar abogados aquí en Guadalajara pero nadie ha querido tomar el caso porque me dicen que no se quieren meter con Movimiento Ciudadano”.

La ex esposa del diputado confesó sentirse desprotegida y vivir con miedo, esto pese a las diferentes campañas que existen y en las que se promueve apoyo a las mujeres, no solo en México sino en todo el mundo.

“No se siente ese apoyo, la realidad es que ante hombres con poder, las mujeres estamos en un estado de indefensión”, finalizó.

Ha sido difícil para mí seguir adelante con mi vida, mis hijos se han visto afectados también, y tenemos que somenternos a las decisiones de mi ex marido.

Señaló que todas las mujeres no solo de Jalisco de donde es originaria ella deben ser escuchadas y apoyadas, con esposos con poder o sin poder su palabra debe ser alzada. “No más, concluyó”.

Finalmente comento que un estudio revelo que entre mayo y agosto de 2021 fueron los máximos históricos en los delitos de violencia familiar (23,908) y feminicidios (109), respectivamente, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

¿Quién es Sergio Barrera Sepulveda?

Sergio Barrera Sepulveda es diputado de Movimiento Ciudadano por mayoria relativa de la entidad de Jalisco, tomo protesta en 2021 es pasante de Licenciatura Trunca en la carrera de Relaciones Internacionales y cuenta con las comisiónes de Defensa Nacional, Presupuesto y Cuenta Pública, según su ficha presentada por la Cámara de Diputados.