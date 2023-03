Denuncian a Global School for Social Leaders y Roberto Arrucha por Fraude y servicios de mala calidad

Global School Leaders se aprovecho de la confianza, ya que se compraron servicios de calidad y no cumplió con lo establecido.

Por Karla García

México; a 27 de marzo.- Roberto Arrucha y su organización Global School for Social Leaders fueron denunciados por fraude, abuso de confianza e incumplimiento de contrato por varias personas que participaron en los programas que ofrece.

Los señalamientos exponen que Roberto Arrucha, director de de Global School ofrecieron una experiencia de alto nivel ejecutivo en lugares prestigiosos, pero no se cumplió con lo estipulado, por el contrariol, los clientes y participantes expusieron en la denuncia que todo fue de mala calidad.

Los participantes mencionaron que el equipo de Global School Leaders se aprovecho de la confianza de los asistentes ya que se compraron servicios de calidad y no se cumplio en nada con lo establecido. Los asistentes mencionaron también, que fueron víctimas de faltas de respeto, que sus quejas fueron ignoradas y que nunca recibieron soluciones ante sus peticiones.

Uno de los clientes expuso en su denuncia su caso: “Participé en uno de los programas ofrecidos por Global School for Social Leaders en Viena, Austria pagado con mucho esfuerzo, desde el inicio del programa tuve situaciones desagradables de servicios prometidos que no se cumplieron como el transporte desde al aeropuerto, proporcionarme una habitación en un hotel de menor calidad al que se supone que pagaría y los supuestos desayunos incluidos resultaron no ser ciertos”. Comentó Eduardo, uno de los ejecutivos inscritos en el programa.

Se sabe de igual forma, que el programa de las clases se cambió constantemente sin previo aviso y el equipo encargado no tenía conocimiento de los cambios, hubo mucha confusión en todo el proceso. Además los asistentes fueron víctimas de maltratos y falta de consideraciones, como le ocurrió a una persona de la tercera edad que ante la falta de transporte, tuvo que caminar varias cuadras con sus maletas.

A pesar de que se presenta como una ONG multipremiada, y que ha otorgado reconocimientos a diversas personalidades e instituciones, no existe información oficial que avale a Global School for Social Leaders o a Roberto Arrucha, ni tampoco pudo ser localizada la información sobre los premios y reconocimientos que dice tener, por lo que queda sin confirmar la veracidad de sus programas y lo que ofrecen, comentaron los inconformes.

Asimismo comentaron durante su denmuncia y entrevista que es importante investigar bien las empresas antes de inscribirse a un programa internacional, para no ser víctimas de fraude. Es posible encontrar un extracto de la demanda contra Roberto Arrucha y Global School for social leaders, en una petición abierta en change.org.