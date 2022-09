Cancún y Extreme Adventuring, ganadores de los World Travel Awards

Anuncio

Por Sofía García

Cancún, Quintana Roo; a 02 de septiembre del 2022.- La ciudad de Cancún fue reconocida cómo “Destino líder de reuniones y conferencias en México y Centroamérica 2022” y “Destino líder en México 2022”, en la edición número 29 de los premios “World Travel Awards”.

Asimismo la empresa Extreme Adventuring Cancún fue la ganadora como “Atracción turística de aventura líder en México 2022”, obteniendo así otro de los codiciados premios del evento.

“Como todo mundo sabrá, el 2020 fue un año difícil, no solo para nosotros, sino para todo el sector turístico en México. A raíz de la pandemia, el turismo iba en decadencia y no fue hasta 2021 que estuvimos saliendo adelante como país. En Quintana Roo, la pandemia nos golpeó fuerte, pero eso no nos impidió reactivarse, con el esfuerzo, ganas y gran trabajo de todo mi equipo que hoy considero mi segunda familia. Hoy en día, nos encontramos en la constante mejoría de ingresos y recuperación de empleos de quienes trabajan en el sector turístico y de servicios, y por supuesto, nosotros como atracción turística no nos quedamos atrás.Cada vez más estamos más comprometidos en ser una de las mejores atracciones turísticas en Quintana Roo, México y el mundo”, comentó Roberto Palacios, Director General de Extreme Adventuring. Los World Travel Awards se entregan desde 1993, y se otorgan a nivel mundial y en ocho niveles regionales e internacionales.

Extreme Adventuring Cancún tiene 15 años de operación y está ubicado en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo.

En total, Quintana Roo obtuvo 10 premios en los World Travel Awards para la región Centroamericana. La ceremonia se realizó en Sandals Montego Bay, Jamaica.

“El Caribe mexicano tiene la capacidad para competir en calidad y servicio con los mejores destinos del mundo, sin embargo, el haber cosechado tantos premios en los llamados ‘Oscar del turismo’ a nivel Centroamérica, no deja de ser motivo de orgullo y una muestra del liderazgo de México en este sector”, destacó Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.