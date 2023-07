Adelantar la selección del frente fue oportuno porque recortó la distancia con Morena: Santiago Creel

Anuncio

Ciudad de México; a 28 de julio de 2023.- Adelantar el proceso de selección en el frente opositor fue una decisión oportuna desde el punto de vista político, pero fue un dilema mal resuelto, señaló el diputado federal Santiago Creel Miranda, al reunirse este viernes con los mandatarios agrupados en el Foro Plural de Exgobernadores de México.

Creel Miranda argumentó a favor, que esta decisión recortó la distancia entre los partidos opositores y Morena, “la que ya no es 2 a 1, las distancias se están equilibrando”, aunque reconoció que aún falta un tramo por recorrer.

En esos términos se refirió el presidente de la Cámara de Diputados, quien aspira a la candidatura presidencial por el frente que integran PRI, PAN y PRD, luego del señalamiento que hiciera Arturo Núñez Jiménez, exgobernador de Tabasco, en el sentido de que la coalición opositora se vio forzada a adelantar los tiempos “simulando dar cumplimiento de la ley”.

Arturo Núñez, ex director general del Instituto Federal Electoral (IFE), advirtió que con el Plan C impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se violentaron los tiempos y la ley, “estamos en un embrollo en el que no metió el que adelantó los tiempos”, dijo.

Por su parte el exgobernador Héctor Astudillo Flores consideró que el éxito de la elección en 2024 radica en aumentar la participación ciudadana, a la vez que estimó que en estos momentos existe ya un empate con Morena.

“Muchos mexicanos están porque se respete Constitución y porque haya oportunidades de mejora para todas las regiones”, añadió.

El exmandatario guerrerense planteó la unidad del Frente como un requisito para el triunfo, a lo que Santiago Creel avaló y se mostró partidario de integrar un gobierno de coalición que rescate las instituciones que décadas construyeron PRI, PAN y PRD.

Al referirse a un eventual triunfo del partido en el gobierno, el panista espetó: “si se quedan con el país lo van a destrozar y vamos a perder varias generaciones”.

El exgobernador Ángel Aguirre por su parte, comentó que en la actualidad es complicado conectar con la gente bajo la figura de los partidos políticos, por lo que no se debe dejar de lado que, en este proceso electoral en ciernes, caminen al lado de la sociedad civil.

Alertó que, en la segunda etapa del proceso de selección de candidatos del Frente Amplio Opositor, “los partidos políticos van a exigir cuotas, y si no se integran representantes de la sociedad civil, se corre el riesgo de que se interprete como una simulación, como demagogia”.

“Y si a esto se suma la postulación por parte de los institutos políticos de perfiles impopulares, el resultado estará en riesgo”, agregó.

Por su parte el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, calificó a Creel Miranda como un valor real en la política, “y esta afirmación no está sujeta a la prueba”, dijo.

Consideró que el presidente López Obrador maneja la estrategia de “abrazos, no balazos”, pensando en la continuidad de Morena “a cualquier costo”.

Santiago Creel coincidió en que la participación del crimen organizado puede ser definitoria. Ante ello, dijo que ya se buscan mecanismos para que intervengan organizaciones y la propia ONU para buscar inhibir esta situación.

Al encuentro, celebrado en el salón de un hotel de la Ciudad de México, asistieron los exgobernadores Víctor Manuel Tinoco Rubí, de Michoacán; Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco; Julio César Ruiz Ferro, de Chiapas; Enrique Burgos García, de Querétaro, y los exgobernadores de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, Héctor Astudillo Flores y Ángel Aguirre Rivero, así como el exsenador Sofío Ramírez Hernández y la diputada local guerrerense Gabriela Bernal Reséndiz