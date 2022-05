Acude el senador Dante Delgado a exponer ante el Foro Plural de Exgobernadores

Ángel Aguirre Rivero dijo que más allá de entrar en una discusión sobre si se mantiene o no una alianza entre partidos políticos, “lo más importante es reflexionar en cuál es el país que queremos”.

+ El ex gobernador de Veracruz llamó a apostar a una estrategia política innovadora, de prácticas horizontales y que tome en cuenta a los liderazgos regionales

+ Natividad González Parás planteó explorar la posibilidad de un acuerdo plural que permita sumar fuerzas, en base a un proyecto de ideas para construir un proyecto alternativo de nación.

+ Los próximos años son “impredecibles” por la mala marcha de la economía en América Latina, advierte Héctor Astudillo

Ciudad de México; a 20 de mayo de 2022.- Con la presencia de 19 exgobernadores, el Foro Plural de Exgobernadores de México recibió al senador y exgobernador Dante Delgado Rannauro como invitado y ponente del, quien llamó a apostar a una estrategia política innovadora, de prácticas horizontales y que tome en cuenta a los liderazgos regionales del país rumbo a la elección de 2024.

A esta reunión, asistieron por primera vez la ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel; Melquiades Morales Flores, de Puebla; Joaquín Hendricks Díaz, de Quintana Roo; Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas, y José Calzada Rovirosa, de Querétaro.

El ex gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, consideró que la reforma electoral que plantea Morena no es viable, la que dijo, promovería un bipartidismo en el país y alertó sobre la reducción de diputados que se pretende hacer no reflejaría la realidad social de México.

Por su parte José Natividad González Parás, reconoció que los sistemas de partidos están cambiando, y hay un “proceso de desubicación de las ideologías”.

Alertó que exista un apoderamiento de las candidaturas por parte de las “nomenclaturas partidistas” para designar candidaturas.

A la vez que planteó explorar la posibilidad de un acuerdo plural que permita sumar fuerzas, en base a un proyecto de ideas para construir un proyecto alternativo de nación.

Asimismo, sugirió diseñar los mecanismos que permitan arribar a una coalición de gobierno con miras al 2024.

Graco Ramírez Abreu señaló en las elecciones venideras, los electores escogerán entre “un presente que es pasado, y un futuro que es presente”.

Llamó a revisar la estrategia de alianzas entre partidos, y considerar si ir dispersos al 2024, les dará a los partidos posibilidades reales de triunfo.

Héctor Astudillo Flores consideró que por la mala marcha la economía, situación que calificó como preocupante, así como los efectos de la pandemia por Covid-19, argumentó.

En América Latina la evolución de la economía preocupa y es una variable que debe ser tomada en cuenta, dijo el exmandatario.

A la vez que criticó la desaparición del Seguro Popular y la inoperancia del INSABI en un país que viene emergiendo de la crisis que ocasionó la pandemia.

Marco Antonio Adame Mena, dijo que una tarea pendiente es generar mayor capital electoral y llamó a construir una narrativa alternativa de los asuntos del país, así como seguir apegados a las reglas de participación democrática.

El exgobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que más allá de entrar en una discusión sobre si se mantiene o no una alianza entre partidos políticos, “lo más importante es reflexionar en cuál es el país que queremos”.

Convocó a construir primero el proyecto, el equipo y por último pensar en definir candidaturas.

Señaló que, para caminar juntos en la búsqueda de coincidencias, “tachemos las cosas en las que no estamos de acuerdo, y en donde sí lo estemos le ponemos palomita”.

A la próxima reunión asistirá como invitado Enrique de la Madrid, de filiación priista, y posteriormente Ernesto Ruffo Appel, de extracción panista, con lo que se confirma la apertura y pluralidad del foro.

También asistieron a la reunión los ex gobernadores Marco Antonio Adame, de Morelos; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Héctor Astudillo Flores, Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero; José Calzada Rovirosa, de Querétaro; Gabino Cué Monteagudo, de Oaxaca; Natividad González Parás, de Nuevo León; Miguel Ángel Mancera Espinoza, de la Ciudad de México; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala; Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco; Fernando Ortega Bernés, de Campeche e Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, y el expositor, Dante Delgado Rannauro, de Veracruz.