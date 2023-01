Acepta el dirigente del PES, Hugo Éric Flores compra de mansión en Tabachines y otra en Las Brisas Acapulco

Anuncio

Información y fotos cortesía de: Verónica Bacaz.

Cuernavaca, Morelos, 16 de enero.- Tras ser cuestionado sobre su enriquecimiento ilícito y la adquisición de dos mansiones una en Cuernavaca y otra en Acapulco en la zona de Las Brisas, Hugo Éric Flores, dirigente del Partido Encuentro Social (PES) aceptó que al llegar a Morelos, adquirió una residencia en la zona exclusiva de Cuernavaca, es decir, en el fraccionamiento Tabachines, en donde las casas rebasan los 10 millones de pesos.

“Sí, claro que yo estoy dispuesto a transparentar los recursos públicos (dixit) los recursos privados, no tengo ningún problema, justo cuando me vine al Estado de Morelos, compré una casa antes de venirme, para que no fuera yo acusado, contaba con los recursos para poderme comprar una casa (…) con mucho gusto puedo transparentar lo que me digan, no tengo ningún inconveniente”, abundó.

Asimismo dijo estar dispuesto a exhibir su declaración patrimonial, así como el manejo de las prerrogativas del partido y a que sea revisada la vivienda que habitó mientras estuvo en la delegación de Bienestar y como dirigente del PES.

Una de las mansiones, es la de Tabachines en la cual tenía un chef y un mayordomo, a su cargo, valuada en poco más de 4 millones de pesos (según él) pero en dicho fraccionamiento exclusivo las residencias rebasan los 10 millones de pesos.

Otra mansión relacionada con Hugo Éric Flores es la ubicada en La Cima en el Puerto de Acapulco, área ubicada en la zona de Las Brisas (donde aceptó haber adquirido) una residencia, aunque podrían ser la misma, pues hace poco remató la que se encuentra en La Cima, por alrededor de 20 millones de pesos, cómo se establece en la página de Bienes Raíces “Colmena”. O bien podría tratarse de dos casas en Acapulco, una en La Cima y otra en Las Brisas.

De tal modo que refirió que “si quieren visitar mis casas, no tengo nada que ocultar; por todo el producto de mi trabajo yo tengo cinco propiedades”, apuntó el político quien aseguró que es producto de lo obtenido en su faceta como litigante y por los diferentes cargos públicos que ha desempeñado en diferentes administraciones.