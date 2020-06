Vídeo: Unidos podremos superar la pandemia de COVID-19: Adriana Román Ocampo

*El DIF Acapulco entregó apoyos alimentarios a comerciantes, taxistas, vendedores de playa y payasos, además mantiene la distribución de despensas casa por casa

Acapulco Gro; a 12 de junio de 2020.- La presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Adriana Román Ocampo, aseguró que con la unión y participación de las familias acapulqueñas se hace frente al Coronavirus para superarlo.

Luego de realizar un recorrido por toda la avenida costera Miguel Alemán para entregar apoyos alimentarios a taxistas, vendedores de playa, comerciantes y payasos que se ubican en distintas partes de la ciudad, la titular del patronato afirmó que la alcaldesa Adela Román Ocampo ha sido insistente en el llamado para que la gente se mantenga en casa y así evitar más contagios de COVID-19.

Román Ocampo invitó a los beneficiados, mientras otorgaba los apoyos, a retirarse del espacio público y resguardarse en casa, como sugiere en su mensaje la alcaldesa, quien con claridad y contundencia “nos dice quédate en casa si no hay necesidad de salir por comida, por medicamento o porque gracias a Dios tengas un trabajo. El llamado es si me cuido te cuido, si te cuidas me cuidas, y entre todos nos cuidamos y entre todos podemos ganar la guerra contra el Coronavirus, no nos dejemos vencer “, convocó.

Posterior a la entrega de los apoyos alimentarios, la funcionaria recorrió las colonias Libertad, Arroyo Seco, Emiliano Zapata, así como Jardín Palmas, Pedregoso, Linda Vista y Valle de las Flores, donde distribuyó casa por casa paquetes con productos de la canasta básica a las familias en confinamiento.

De forma paralela, el DIF Acapulco se mantiene distribuyendo los insumos a beneficiados del programa de Desayunos Escolares que, por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se deben hacer llegar a las familias de los alumnos beneficiados y que por el momento no acuden a los planteles educativos como parte de las medidas de prevención que se instrumentan a nivel nacional.

