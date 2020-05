Vídeo: Tomaremos decisiones drásticas por el bien de la sociedad: Adela Román Ocampo

*Para evitar aglomeraciones, se restringirán horarios en mercados y la venta de bebidas alcohólicas

Acapulco Gro; a 29 de mayo de 2020.- En su participación durante la sesión diaria con el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz en Acapulco, la presidenta municipal Adela Román Ocampo explicó que, pese a la falta de conciencia de la ciudadanía, se tomarán medidas drásticas con el fin de contener los altos índices de contagios por COVID-19.

Durante la sesión encabezada por el Ejecutivo Estatal, Héctor Astudillo Flores, en la Octava Región Naval, la primera edil acapulqueña expresó en su participación que “hay sectores de la población que no han entendido la gravedad del asunto y siguen causando aglomeraciones por todos lados, pero afortunadamente no es la mayoría, es lamentable que con una pandemia como esta tengamos que estar utilizando a los compañeros de la fuerza pública para decirle a la gente que no estamos de vacaciones”.

Román Ocampo señaló que ya instruyó a su gabinete de gobierno para aumentar la restricción de venta de bebidas alcohólicas y disminuir la entrada de ciudadanos a los diferentes mercados, donde se colocarán filtros de supervisión en cuanto al uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial.

La alcaldesa expresó su agradecimiento a los elementos del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz en Acapulco, representados por los tres órdenes de gobierno y quienes participan en los operativos para evitar aglomeraciones y reuniones, debido a que la gente sigue sin acatar las recomendaciones sanitarias ante la problemática por el COVID-19.

