Vídeo: Supervisa Adela Román medidas sanitarias en hoteles y restaurantes

/ 79

*Constata la alcaldesa compromiso del sector turístico para alcanzar la fase amarilla del semáforo epidemiológico

Acapulco Gro; a 18 de julio de 2020.- “Veo a la gente muy comprometida, a los empresarios muy puestos, le han apostado, han invertido, están confiando en los tres niveles de Gobierno y nosotros los vamos a respaldar”, expresó la presidenta municipal Adela Román Ocampo durante un recorrido de supervisión en hoteles, restaurantes y playas, para supervisar que aplican con las medidas sanitarias.

“Mi llamado permanente es a que nos cuidemos entre todos, si me cuido yo, te cuido a ti y si te cuidas tú, me cuidas a mí y nos cuidamos entre todos. Tengan muy presente que con la salud y la vida no podemos jugar. Es un privilegio existir sobre esta maravillosa tierra mexicana, sobre todo en Acapulco que es una maravilla de destino turístico… entonces, hay que cuidarnos”, convocó la presidenta municipal.

En sus actividades de este sábado, Román Ocampo agradeció el compromiso del sector turístico por las diversas acciones que llevan a cabo para el mejoramiento de Acapulco, trabajos que son encaminados para llevar al municipio, y empujar al estado de Guerrero, a superar la fase naranja para alcanzar la amarilla del semáforo epidemiológico y afianzar el paso en la “nueva normalidad”.

La alcaldesa saludó a turistas, trabajadores de hoteles y restaurantes de la zona Dorada, donde constató personalmente que se aplican los lineamientos aprobados por el Cabildo de Acapulco, con base a las recomendaciones del Consejo de Salubridad General y la Secretaria de Turismo, como brindar servicio al 30 por ciento de la capacidad en cada establecimiento.

Así también que tengan instalados filtros sanitarios con tapete desinfectante, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial, uso de cubrebocas, recomendar a clientes y empleados guardar la sana distancia y la desinfección constante de superficies y espacios comunes, en hoteles, restaurantes y negocios que generan empleo y derrama económica para las familias acapulqueñas.

Adela Román exhortó a todos los residentes de Acapulco a intensificar las medidas preventivas y no bajar la guardia en el autocuidado de la salud, para frenar contagios y evitar rebrotes de COVID-19, para no regresar a semáforo rojo y consecuentemente suspender actividades productivas.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts