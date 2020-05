Vídeo: Sumar esfuerzos y no politizar la ayuda por la pandemia de COVID-19, pide Adela Román

*La alcaldesa hace un llamado a la sociedad para contribuir en favor quienes sufren por el receso de actividades productivas

Acapulco Gro; a 10 de mayo de 2020.- “En tiempos difíciles, el ser humano saca lo mejor que tiene dentro y yo estoy recibiendo muestras de solidaridad, de generosidad, de amor por Acapulco”, dijo la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, al hacer un llamado a actores políticos y sociales para no politizar ni generar conflictos que enturbien la nobleza del programa de ayuda alimentaria.

En su mensaje en entrevista que concedió en el estacionamiento del Palacio Municipal, la primera edil acapulqueña expresó su agradecimiento hacia el sector empresarial que ha contribuido con despensas que contienen azúcar, frijol, pasta para sopa, arroz, entre otros alimentos básicos, así como productos de limpieza e higiene para contener la epidemia de COVID-19.

“Quisiéramos salir de esta contingencia pronto, pero sabemos que en las condiciones en que estamos vamos a tardar un poquito más del tiempo que se ha señalado, por eso invito a todos los actores políticos, a los diputados, a los senadores y a todos aquellos que quieran sumarse, que no veamos partidos en este momento, que no veamos contrarios, que no veamos adversarios políticos, que nos sumemos como buenos acapulqueños, hombres y mujeres comprometidos por sacar adelante al estado, por sacar adelante al municipio, en donde vivamos, y por ello agradezco desde el fondo de mi corazón a todos aquellos que vienen a obsequiarnos alimentos”, señaló Román Ocampo.

La alcaldesa reiteró que miles de acapulqueños agradecen profundamente la ayuda brindada en la zona suburbana y rural, en donde están instaladas en mayor número las Cocinas Comunitarias y hasta donde han llegado las despensas entregadas durante el programa “casa por casa”, lo cual ha sido posible gracias a la solidaridad de empresarios comprometidos en retribuir parte de lo mucho que Acapulco les ha dado.

