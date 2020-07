Vídeo: Rehabilitan 25 contenedores de basura ubicados en diversos puntos de Acapulco

*Los depósitos han sido retirados para su mantenimiento preventivo y correctivo, informa la dirección de Saneamiento Básico

Acapulco Gro; a 13 de julio de 2020.- El director de Saneamiento Básico Municipal, Alejandro Sotelo Urióstegui, informó que fueron retirados 25 contenedores de basura de diversos puntos de la ciudad, para su mantenimiento, rehabilitación y que ofrezcan mejor imagen.

El funcionario municipal explicó que desde su llegada a la dependencia hay un operativo permanente para atender las peticiones de la ciudadanía; además se iniciaron recorridos de supervisión a fin de renovar el mobiliario que sirve de depósito temporal de basura en varias áreas citadinas.

Precisó que los contenedores “se están retirando para darles mantenimiento y regresarlos en donde estaban: se están soldando, se están parchando algunas partes en mal estado, se les da un mantenimiento preventivo y correctivo”.

En lo que respecta a los contenedores de plástico, anticipó Sotelo Urióstegui que “se van a cambiar, porque muchos están en mal estado y ya no se pueden reparar”.

Mencionó que algunos de estos contenedores fueron retirados de las colonias Morelos, Aguas Blancas, Benito Juárez y calle Durango de la Progreso, además, se realiza la rehabilitación de 9 cartuchos compactadores para ofrecer un mejor servicio a la población.

El funcionario llamó a la ciudadanía a respetar el mobiliario y no depositar en ellos escombros de construcciones, así como esperar el paso de los camiones recolectores en los horarios establecidos y no dejar la basura en la calle, para que no se generen puntos negros o focos de infección en vialidades del puerto.

