Vídeo: Receso de actividades, necesario para superar pronto la pandemia de COVID-19, opinan turisteros

*Líderes califican como acertadas las acciones de mitigación que emprende el gobierno de Adela Román Ocampo

Acapulco Gro; a 07 de mayo de 2020.- Representantes del sector turístico de Acapulco convocaron a todos los prestadores de servicios a respetar el receso de actividades decretado por las autoridades federales, para evitar mayores contagios y superar pronto la pandemia de COVID-19.

En entrevistas por separado, líderes de hoteleros, restauranteros y profesionales del turismo respaldaron las acciones de mitigación que realiza el Gobierno de Acapulco, encabezado por Adela Román Ocampo, encaminadas a salvaguardar a la población por la emergencia de salud durante la fase 3 que decretaron autoridades federales.

Reconocen que algunas acciones causan molestia a la población, sin embargo, coinciden que la epidemia provocada por el virus SARS-CoV-2, debe ser visualizada en su contexto mundial, puesto que no se trata de un problema regional. No es posible reiniciar actividades ahora, en este destino turístico, cuando la gente no piensa en vacacionar en estos momentos sino en preservar la vida resguardándose en sus casas, advierten.

Al respecto, el presidente del Colegio de Licenciados en Turismo del Estado de Guerrero, Justino Arziga Castañón, avaló que en Acapulco se sigan los lineamientos de las autoridades de Salud para enfrentar el COVID-19.

También dijo que “siempre habrá roces, habrá personas que no creen, que no asumen las recomendaciones (del Sector Salud). Esas medidas causan molestias pero de otra forma habría más contagios, más decesos”, dijo a manera de reflexión.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), José Luis Smithers, también recomendó a la ciudadanía mantenerse en casa y seguir las indicaciones de la presidenta Adela Román.

“Sabemos que todos estamos muy desesperados, sabemos de que todo mundo necesita de comer, pero falta menos tiempo, hay que tener paciencia, hay que ser objetivos, hay que poner el ejemplo y hay que quedarnos en casa”.

Mientras que el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional (AHRAT), Francisco Aguilar Ordoñez, expresó que el coadyuvar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en especial de Acapulco, benefician a la población para cortar la cadena de contagios.

Hizo un llamado a todos los acapulqueños para que “tratemos de estar en casa; de nosotros va a depender que se corte la cadena de contagios del Coronavirus. Si la sociedad está ahorita cumpliendo con el protocolo de estar en casa, esto beneficia a todos”, expresó.

Finalmente, María Nelly Mejía Cienfuegos, presidenta de la Unión de Propietarios de Negocios de la Zona Turística de Pie de la Cuesta, mencionó que son acertadas las acciones del Gobierno Municipal de Adela Román para contener la pandemia en Acapulco.

La líder de los restauranteros de la zona poniente indicó que ha sido difícil aguantar el receso de actividades por la contingencia, y seguir las acciones de prevención aplicadas por recomendación de instancias de salud, pero han sido necesarias, reconoció.

“No es fácil aguantar casi dos meses sin poder trabajar y estamos casi “en jaque”, pero necesitamos aguantar un poquito más y salir delante de adelante y pronto rehacer nuestra rutina diaria, de lo contrario, provocaríamos un brote mayor”, concluyó.

