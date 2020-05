Vídeo: Piden concientización de la ciudadanía que acude a tortillerías

/ 39

*Reparte Regulación, Control y Fomento Sanitario municipal trípticos con recomendaciones de salud

Acapulco Gro; a 31 de mayo de 2020.- Después de los mercados municipales, las tortillerías son los lugares donde las personas están más expuestas a contraer el virus del COVID-19 debido a que no siguen las recomendaciones del sector Salud, de asumir sana distancia, usar gel antibacterial y usar cubrebocas, informó el jefe de Regulación, Control y Fomento Sanitario de la Dirección Municipal de Salud, René Talavera Rebolledo.

El funcionario municipal señaló que la dependencia a su cargo recorre y supervisa comercios establecidos para detectar posibles fuentes de contagios del Coronavirus; es así, subrayó, como se ha sabido de casos positivos en algunas centrales de abasto y se han tenido que cerrar, para luego limpiar, desinfectar y sanitizar la zona.

Talavera Rebolledo precisó que, es la propia ciudadanía quien no acata las medidas preventivas y no guarda su sana distancia en la compra de las tortillas, por lo que se acude a dichos negocios y se reparten trípticos informativos de concientización. “Hemos tenido problemas por la sana distancia, la gente no ha querido asumir dicha medida”, refirió.

El doctor agradeció el respaldo que ha brindado la Secretaría de Seguridad Pública a la Jefatura de Regulación, Control y Fomento Sanitario para hacer su labor informativa y de concientización de la población.

Finalmente, explicó que son 38 trabajadores de la dependencia que están enfocados en supervisar negocios esenciales donde pudieran surgir contagios, dejando de lado de manera temporal los negocios como bares y cantinas que no ejercen actividades esenciales y, por ende, permanecen cerrados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts