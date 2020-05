Vídeo: Más de 3 mil 850 establecimientos no esenciales han notificado Reglamentos y Espectáculos en Acapulco

/ 83

*Refuerzan operativos conjuntos logrando la dispersión de más de 5 mil personas en sitios públicos, comercios y fiestas

Acapulco Gro; a 17 de mayo de 2020.- Con la finalidad de seguir concientizando a la población sobre la imperante necesidad de reducir la movilidad en la ciudad y así lograr bajar los altos índices de contagios por el coronavirus COVID-19, hasta la fecha se han clausurado 17 comercios y se han notificado a otros 3 mil 850 para que respeten la disposición de mantener cerrados establecimientos catalogados como no esenciales, señaló el director de Reglamentos y Espectáculos del municipio, Julián Nicio López.

Estas medidas implementadas por la alcaldesa Adela Román Ocampo, quien está preocupada y ocupada por contener los contagios durante la fase 3 de la pandemia por Coronavirus, han sido criticadas, pero son muy necesarias, expresó el funcionario municipal.

El director de Reglamentos y Espectáculos precisó que, de manera coordinada con el Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, se han reforzado los operativos en todo Acapulco para disminuir el número de contagios; destacó que algunos locales han cerrado por voluntad propia, sin embargo, hasta el momento se han aplicado 17 clausuras, 15 de ellas en bares, una miscelánea y un gimnasio, por no acatar las disposiciones decretadas.

Agregó que “todo esto es con el fin de evitar la propagación del virus denominado coronavirus, el negocio que sea clausurado no podrá aperturar hasta que pase toda la pandemia; después de esa situación se le impondría o calificaría la multa o la infracción y veríamos si podría continuar abierto, pero por este momento no. Lo que dure la pandemia no podrá ser reabierta la negociación”.

Nicio López explicó que, entre otras medidas, se ha iniciado con la notificación a tiendas de conveniencia, supermercados, minisúper y otras más en todo Acapulco. Respecto a la restricción de bebidas alcohólicas, se ha establecido el horario para la venta de dichos productos, de 8 de la mañana a 8 de la noche.

Además, destacó que a través de los operativos se ha logrado dispersar a más de 5 mil personas que se encontraban reunidas en diversos puntos, sobre la vía pública, fiestas e incluso palenques, trabajando en coordinación con Protección Civil y dependencias de los tres órdenes de gobierno que conforman el Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en Acapulco.

Finalmente, el director de Reglamentos y Espectáculos reiteró el llamado a la ciudadanía a ser responsables y mantenerse en casa si no hay necesidad de salir a la calle, con el propósito de disminuir el número de casos por COVID-19. Señaló que los operativos se mantienen de manera permanente y se trabaja priorizando el bienestar de la ciudadanía.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts