Unidos saldremos adelante ante la contingencia: Adela Román

*“La vida y la salud de todas y todos está en peligro; debemos ser responsables”, destaca la alcaldesa

Acapulco Gro; a 03 de abril de 2020.- Ante el cierre de playas y receso de actividades turísticas para frenar la cadena de contagios de COVID-19, “el tiempo nos ha dado la razón”, sostuvo la alcaldesa Adela Román Ocampo, quien propuso anticipadamente la aplicación de estas medidas para proteger la salud de los acapulqueños.

“Se tomó la dura y dolorosa determinación del cierre de playas en reunión del gobernador con los alcaldes de municipios costeros y turísticos del estado, para evitar la aglomeración de ciudadanos locales y visitantes, y con ello evitar más contagios que pongan en peligro la vida de todos”, precisó la presidenta municipal de Acapulco en entrevista.

“Si ponen en una balanza los ingresos económicos y en la otra la vida, pues yo me inclinó por la vida”, dijo la alcaldesa en respuesta a quienes critican la suspensión temporal de actividades turísticas en Acapulco y todos los destinos de Guerrero, decisión que están notificando a tour operadores los responsables de las secretarías de Turismo estatal y municipal.

Román Ocampo adelantó que la próxima semana presentará una serie de acciones en el ámbito de la salud y la economía de las familias de Acapulco, entre ellas un programa alimentario en coordinación con el gobierno estatal, para apoyar a las familias más necesitadas de manera directa, sin la intervención de líderes de organizaciones.

“El ejercicio de gobierno no puede ser, y menos ahora, terreno para las ocurrencias, los intereses de grupos y los oportunismos, es necesaria la unidad de manera urgente”, añadió Román Ocampo al ponderar que la vida y la salud de todas y todos está en peligro, por ello reiteró he llamado a que la gente se mantenga en casa para no contagiarse del virus.

“Sigamos las medidas de higiene señaladas por la Secretaría de Salud federal, estatal y la dirección municipal, y guardemos la calma, la economía la levantaremos entre todos”, dijo. Y agregó que ha reformulado el presupuesto de egresos confiando en que tendrá el respaldo del cuerpo edilicio para aprobarlo de manera inmediata y atender las múltiples necesidades que exige la situación.

“Estoy plenamente segura que lograremos vencer entre todos la amenaza que se nos presenta por esta epidemia, la unidad de nuestras familias y de los acapulqueños será decisiva en este momento”, refirió la alcaldesa quien convocó a la solidaridad y unidad para salir adelante.

