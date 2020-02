Unen sus vidas legalmente 286 parejas de Acapulco

*Supera expectativas convocatoria del gobierno porteño en la Boda Colectiva 2020

Acapulco Gro; a 16 de febrero de 2020.- Radiantes de felicidad, reflejando amor en sus miradas y contagiosas sonrisas en sus rostros, arribaron a la plaza Pabellones del Antiguo Ayuntamiento 286 parejas que dieron certeza jurídica a su unión a través del programa Boda Colectiva 2020 “Transformando Familias con Amor”, acto legal encbezado por la presidenta municipal, Adela Román Ocampo.

La alcaldesa expresó que la boda civil es un acto solemne, que implica derechos y obligaciones, exhortando a las parejas a conducirse con respeto, fortalecer los valores familiares.

“Muchas felicidades por haberse decidido a dar este gran paso, algunos legalizando su unión que llevan desde hace mucho tiempo y otros más que han decidido iniciar legalmente sus vidas en pareja”, en este acto del cual “dan constancia a sus amigos y familiares porque han encontrado a esa persona que los complementa, a esa persona que los hace sentir bien, que los hace sentir felices”, expresó Adela Román.

Las 286 parejas se juraron amor, se entregaron las argollas matrimoniales y bailaron al ritmo del grupo musical Lado Oscuro.

Acompañada de la presidenta del DIF, Adriana Román Ocampo; la secretaria de Desarrollo Social, Milly Janet Ramírez Olmedo; la diputada federal, Abelina López Rodríguez, regidores y funcionarios municipales, la alcaldesa hizo entrega simbólica de las actas de matrimonio, acto seguido se partió el pastel e inició el tradicional vals.

Por primera ocasión el evento contó con un interprete de lenguaje de señas, y entre los desposados se rifaron refrigeradores, estufas, pantallas, colchones, microondas y otros electrodomésticos; así también hospedaje y desayuno para su luna de miel en los hoteles ONE y Mirador.

Los contrayentes se dijeron agradecidos con este programa, que además de contribuir a su economía da certeza jurídica a familias que por distintas razones no habían podido legalizar su unión.

Feliciano Nazario expresó su agradecimiento “a la presidenta, Adela Román por este gran evento y decirle que la verdad hace un trabajo muy arduo, muy positivo; estamos muy agradecidos por esto y encantado de amarrarme bien ahora sí con mi pareja, a pesar de 42 años unidos decidimos ya legalizarlo para siempre, para dar ejemplo a la juventud, ejemplo a los hijos que tenemos”.

Por su parte, Natalia González dijo que tras 25 años formaliza su unión con su pareja, por eso expresó su gratitud “a la alcaldesa por apoyar a las personas de escasos recursos para cumplir su sueño del matrimonio, feliz dejaremos un ejemplo para nuestros hijos y la familia; que siga la señora presidenta haciendo esta labor, que no deje de hacerlo, hay muchas personas de escasos recursos, familias que no tienen nada, que no pueden hacerlo”.

Mientras que Kimberly Valdovinos destacó su satisfacción por unirse legalmente, “llevamos tres años juntos, nos conocimos en una unidad deportiva, después empezamos a platicar por Facebook y hasta los seis meses de conocernos decidimos juntarnos como pareja y vivir juntos y hasta el día de hoy decidimos casarnos en las bodas colectivas”.

La secretaria de Desarrollo Social, Milly Janeth Ramíre Olmedo y la directora del Registro Civil, Damaris Ruano Lucena, brindaron un mensaje a los contrayentes, reiterando la disposición de este gobierno con la ciudadanía acapulqueña.

Al finalizar el acto protocolario, los esposos disfrutaron de algunos bocadillos, el tradicional pastel de bodas y continuaron con la celebración al ritmo de las melodías del grupo guerrerense “Lado Oscuro”, acompañados de amigos y familiares que participaron de este gran acontecimiento.

