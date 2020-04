Un guerrerense que vive en Nueva York como indocumentado y tiene Coronavirus pide extremar precauciones

/ 143

Aseveró que debido a que se contagió con el COVID-19 “estuve muy enfermo, gracias a Dios con la bendición de Tata Nichito aquí estoy en Nueva York, me siento mejor y les vuelo a repetir que se cuiden mucho; hago este video para todas las personas que se preocuparon por mí, por mis familiares, mi mamá, mis primas, mis hermanos, a todos aquellos que hicieron una oración por mí les agradezco de todo corazón, a mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis patrones, les agradezco por todo lo que han ayudado”.

“A mis amigos de Tlapa que me conocen, aquí estoy, un poco mejor, un poco flaquito pero aquí en Nueva York con el clima que no nos favorece, pero en Tlapa con tanto calor y con la bendición del mero mero patrón el señor del Nicho nada les va a pasar, tengan cuidado y tomen todas las precauciones, cuídense mucho, que Dios me los bendiga”, agregó en ese video Ignacio García Parra. (www.agenciairza.com)