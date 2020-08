Un chorrito de sangre puede salvar hasta tres vidas, invita IMSS a donar sangre de manera altruista

*El Banco de Sangre cumple con todas las medidas sanitarias para minimizar riesgo de contagio por COVID-19.

Acapulco Gro, a 12 de agosto del 2020.- Donar sangre puede salvar la vida de hasta tres personas, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invita a la población en general a apoyar al Banco de Sangre y regalar un poco de vida con esta actividad altruista.

El Banco de Sangre se ubica en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Vicente Guerrero” en Acapulco, que actualmente registra una disminución en la captación de sangre de 50%, indicó Luis Ojeda Suárez, ingeniero bioquímico de esta unidad.

Destacó que, para la donación, el personal del Banco de Sangre cumple con todas las medidas sanitarias para minimizar los riesgos de contagio por COVID-19.

Comentó que como es usual, existen pacientes con diversas enfermedades, intervenciones o que sufren algún accidente, por lo que se requieren varias unidades de sangre.

“Aquí seguimos atendiendo cirugías, a mujeres embarazadas, complicaciones que existan, y a las personas con enfermedades crónico-degenerativas, como insuficiencia renal, que se tratan constantemente con hemo componentes que en el Banco de Sangre estamos realizando y es insuficiente”.

Indicó que los requisitos para la donación son: la credencial del INE, de 6 a 4 horas de ayuno, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas, no estar tomando medicamentos, no mujeres embarazadas o con más de tres cesáreas, no haber padecido hepatitis o enfermedades virales, tener un peso de más de 55 kilogramos y una estatura mínima de 1.55 metros.

Ojeda Suárez recordó que se siguen estrictas normas de prevención al acudir al área como sana distancia, uso de cubrebocas y lavado o desinfección de manos.

Agradeció a la población que ha acudido a donar sangre de manera altruista, y reiteró su exhorto para que acudan más personas y así poder incrementar la captación de sangre. “Un chorrito de sangre, es un chorro de vida”.

