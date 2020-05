Suspenderán actividades y cerrarán el palacio municipal en Iguala para evitar propagación del Covid-19: Antonio Jaimes

Iguala Gro; a 07 de mayo del 2020.- El presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera, anunció que las actividades en el Palacio Municipal, serán suspendidas, debido al cierre del inmueble, con la finalidad de que las personas se queden en sus casas y evitar así la propagación y contagio del Covid-19, “porque estamos en la semana difícil y también la que viene”.

Durante su conferencia nocturna de este jueves, Jaimes Herrera informó que este día el inmueble se cerró y mañana también lo estará.

Dijo que las actividades se suspenderán, “excepto las guardias de áreas indispensables, con la intención de que todos tenemos que permanecer en casa, estamos en la semana difícil y también la que viene y dependiendo de los resultados, estas medidas se pudieran extender todo el mes de mayo”.

Por su parte, el secretario de Salud Municipal, Javier Ortiz Ibarra, dijo que Iguala está con un retraso de un mes en cuanto a las cifras de contagio, “y tenemos que ya aplanar la curva y sacar al mayor número de personas de las calles”.

Puntualizó que “esta es nuestra última oportunidad, hay muchas personas circulando en las calles con infección y no se han dado cuenta, hay quienes no tienen síntomas, tenemos que evitar la movilidad y quedarnos en casa, sino hacemos esto, no podremos aplanar la curva”.

“Son los peores días, quédense en casa, logren abastecerse de artículos de primera necesidad y alimentos, debemos poner de nuestra parte y evitar que las cifras de contagio y decesos aumente”, agregó Ortiz Ibarra.

Sobre las cifras en el país al día de hoy son, 29,616 casos confirmados acumulados y 2,961 defunciones.

En el estado el panorama es el siguiente, 438 casos confirmados y 60 defunciones. En Iguala, 37 casos confirmados, 42 sospechosos y 16 defunciones, y se está a la espera de tres resultados.

