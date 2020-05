Sin mayores incidentes se lleva a cabo el segundó día del cierre parcial en el merado “Adrián Castrejón” en Iguala

*Este martes se restringió el ingreso a mujeres y personas sin cubrebocas, por lo que solo hombres pudieron ingresar a ese centro de abastos para realizar sus comprars

Iguala Gro; a 05 de mayo del 2020.- En su segundo día de cierre parcial, la actividad en el Mercado Municipal “Adrián Castrejón”, se llevó a cabo de manera controlada y sin contratiempos, en este martes, el acceso sólo fue para los hombres y se puedo observar una menor afluencia de personas y control en las entradas y salidas de este centro de abasto.

Dicha estrategia implementada por el gobierno del alcalde, Antonio Jaimes Herrera, participan elementos de Seguridad Pública estatal y municipal, así como la Guardia Nacional, se realiza como medida para evitar la propagación del Coronavirus y contenerlo, ya que este centro de abasto, es considerado un lugar de alto riesgo de contagio, debido al gran número de personas que se han contaminado.

En dicho recorrido, se constató la participación de personal de Salud Municipal, Reglamentos, elementos de la Policía Municipal y también del administrador del Mercado, Aníbal Adán Sandoval, quienes indicaban a los usuarios las medidas a tomar, esto en las entradas habilitadas en las dos puertas del estacionamiento, por la parte de Ignacio Manuel Altamirano y Hermenegildo Galeana.

También, en los accesos se contuvo el ingreso de las mujeres, ya que este martes corresponde solamente a los hombres poder ir a hacer sus compras, por lo que se invitó a las mujeres de manera amable a no ingresar, además no se permitió el acceso a personas que no llevarán cubrebocas.

Los consumidores realizaron sus compras de productos de la canasta básica en el horario establecido de 6 de la mañana a 2 de la tarde.

De igual manera, se contó con la participación de elementos de Tránsito Municipal, quienes manifestaron que, como parte de este cerco sanitario, cerraron las calles de Altamirano y Galeana desde Salazar hasta el Periférico, para un mejor control sanitario y de los usuarios.

