Si aumentan contagios por coronavirus, se prohibirá Semana Santa: Obispo Salvador Rangel

/ 152

*Por ahora, las iglesias de este Obispado continuarán con las celebraciones litúrgicas “en espacios abiertos”, dijo

Chilpancingo Gro; a 17 de marzo de 2020 (IRZA).- A pesar de las recomendaciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano por las medidas de prevención para proteger la salud de la ciudadanía del inminente contagio del coronavirus COVID 19, de suspender las misas durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, las iglesias de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, continuarán con las celebraciones eucarísticas “en espacios abiertos”, sin embargo, “si aumenta el peligro de contagios del coronavirus”, los eventos de la Semana Santa serán “suprimidos”.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), organismo colegial de los obispos mexicanos, el lunes emitió un comunicado en el que recomendó que se suspendan “los encuentros para grupos numerosos, como retiros, asambleas, congresos, jornadas y catequesis”, así como “las celebraciones eucarísticas dominicales en los templos parroquiales, santuarios y capellanías”.

Al respecto, Salvador Rangel dijo que la Conferencia del Episcopado Mexicano sólo hizo recomendaciones a los obispos, “porque todas las Diócesis somos autónomas, aquí el único jefe es el papa y, por lo tanto, cada obispo tiene la libertad”.

Informó que la noche del lunes, después de conocer el comunicado, sostuvo una reunión con un grupo de 12 sacerdotes de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, “para escuchar su consejo y tratar de aplicar las sugerencias del Episcopado Mexicano”.

En el encuentro determinaron que “por ahora, las misas se van a seguir celebrando y las demás ceremonias, con esta indicación: en espacios abiertos, guardando aquello que ya había dicho el Episcopado, del saludo de mano, que no se de abrazo ni de beso. Al comunión también que se va a seguir repartiendo en la mano; lo mismo suprimir las pilas de agua bendita, que no sea una fuente de contaminación”.

Agregó que “todos los demás sacramentos, como son: el bautismo, la confirmación, las comuniones, los XV años, matrimonios, incluso funerales, que se hagan un rito abreviado, se llama liturgia de la palabra y, además, los interesados en estos sacramentos, que vayan sólo las personas esenciales, evitar la aglomeración”.

Dijo que ante la contingencia, “decidimos nosotros cerrar nuestro seminario, tenemos en Chilapa 75 muchachos, los vamos a mandar a sus casas y vamos a seguir su educación por los medios virtuales”, dijo.

Respecto a la Semana Santa, el obispo Salvador Rangel dijo que conforme se vaya presentando la situación de la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID 19, “voy a dar indicaciones… pero hasta hoy, no está decidido nada”.

Comentó que las oficinas de las parroquias no serán cerradas “y también la atención a los enfermos se las vamos a estar dando. Queremos caminar con la gente, claro, guardado las medidas sanitarias”.

Dijo que aunque esto pareciera “una bola de nieve” en el incremento de casos por coronavirus, “Dios no nos va a abandonar y tampoco la Santísima Virgen”.

“Las iglesias van a seguir abiertas y en ellas también se va a exponer el Santísimo, por si las personas quieren ir a rezar a las iglesias”, señaló.

“Yo he dispensado de las misas dominicales y el que guste ir a misa que vaya y el que no, no hay ningún pendiente, por esta emergencia se le dispensa, lo mismo estamos invitando a que no asistan niños ni personas adultas mayores de edad, porque fácilmente se puede contagiar”, determinó.

“Vamos a transmitir las celebraciones a través de los medios de comunicación, los canales ordinarios que tenemos y ojalá que esto ayude a mitigar esta epidemia del coronavirus”, dijo.

Sin embargo, comentó que “si el problema se agrava, vamos a suprimir las celebraciones”.

“Si aumenta el peligro de contagios del coronavirus”, en Semana Santa “nos vamos a ver en la necesidad de suprimir todo esto, porque aquí lo que importa es la vida de las personas, lo que importa es la salud, lo que importa es no contagiarnos. Vale la pena suprimir, incluso la Semana Santa, pero salvar la vida de los fieles”, recalcó. (www.agenciairza.com)

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts