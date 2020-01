Servidores de la Nación denuncian falta de pago, malos tratos y actos de corrupción en la delegación Acapulco

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 28 de enero del 2020.- Trabajadores que se desempeñan como “Servidores de la Nación” del Gobierno Federal, denunciaron la falta del pago de sus salarios, así como malos tratos y actos de corrupción en la oficina operativa de Acapulco.

Los denunciantes que pidieron la omisión de sus identidades por temor a sufrir mayores represalias dieron a conocer que tienen un mes sin cobrar sus salarios y que, de acuerdo con el delegado César Núñez Ramos, no se les pagara ni un solo peso hasta el último día del próximo mes de marzo “porque la dependencia no tiene dinero”.

Varios trabajadores con lágrimas en los ojos se quejaron porque además de no cobrar sus salarios, tienen que gastar hasta 150 pesos diarios para trasladarse a las diferentes zonas de municipio para poder cumplir con las tareas que tienen asignadas, pero sin que por ello reciban algún tipo de compensación para cubrir dicho gasto.

Señalaron que, aun cuando este programa federal de los Servidores de la Nación comenzó a finales de septiembre del 2018, fue hasta febrero del 2019, cuando recibieron su primer pago y hasta diciembre del año pasado tuvieron acceso a servicio medico en el ISSSTE, por lo que todos los inconvenientes de salud que han sufrido varios de los trabajadores que son, los han tenido que cubrir por sus propios medios.

Denunciaron que diariamente son victimas de malos tratos por parte del matrimonio que integran Mirna Manuela Rendón Solís y su esposo Erick Romero, los cuales se desempeñan como coordinadores de zona, y quienes se encuentran haciéndole campaña anticipada a la diputada federal Abelina López Rodríguez, quien busca la presidencia municipal de Acapulco.

Los trabajadores denunciaron que con la complacencia absoluta del propio delegado César Núñez Ramos, a quien la legisladora federal le festejo ruidosamente su cumpleaños en su propia casa de gestoría que se localiza en el Infonavit Alta Progreso, les ordenaron beneficiar con los Microcréditos (Tandas del Bienestar) a personas que son afines con el proyecto político de la diputada Abelina López.

“El problema no solo es que se les entregaron esos microcréditos a personas determinadas, sino que la gran mayoría de ellos no quiere pagarlos porque alguien les dijo que no lo hicieran, ya que al fin y al cabo el gobierno se los perdonaría, lo cual no es cierto”, reveló uno de los quejosos.

Señalaron que otra irregularidad en que incurre la coordinadora Mirna Rendón Solís, es que ella tiene plaza como trabajadora administrativa en el Conalep y además cobra por trabajar al mismo tiempo en la Secretaria del Bienestar delegación Acapulco, además de que utiliza el vehículo oficial de la dependencia para asuntos personales como es el llevar o recoger a sus hijas en la escuela o en el cine.

También la acusaron de utilizar recursos económicos de la oficina para comprar comida para su familia, y de solapar a varios Servidores de la Nación que también dobletean salario al trabajar en otras dependencias como sucede con Víctor Hugo Piza Marín quien al mismo tiempo labora como maestro de educación física en una primaria.

Asimismo, dijeron que los esposos (Mirna y Erick), han solapado actos de corrupción como el que cometió Maribel Rosas quién se auto adjudico un Microcrédito (tandas del bienestar), o el que realizó Araceli Ocampo quien cobraba 200 pesos para censar a personas en alguno de los programas federales y 50 pesos por entregar las ordenes de pago para personas con discapacidad.

Los denunciantes pidieron que el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros deje a un lado su “pleito personal” que tiene con César Núñez Ramos y volteé a ver todo lo que sucede en la delegación Acapulco, porque advirtieron que ya no toleraran más esos abusos que sufren y tampoco seguirán haciendo precampaña a la diputada federal Abelina López, a pesar de la complacencia del delegado Núñez Ramos.

