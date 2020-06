Se trató de un presunto infanticidio y suicidio, sobre las dos mujeres ahorcadas en Tlapa, informa la Policía

Tlapa Gro; a 03 de junio del 2020.- Luego de que la noche del martes se dio a conocer que una madre y su pequeña hija se hallaron estranguladas en el interior de su domicilio, hasta este miércoles por la mañana las autoridades informaron que, al parecer, se trató de infanticidio y suicidio.

Como se dio a conocer con anterioridad, el hallazgo de los cuerpos se realizó alrededor de las 8 de la noche del martes en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Las Águilas, en la periferia de la ciudad.

A las víctimas se les identificó como Nereida “N”, de 20 años, y la niña Yamil ‘N’, de 3 años.

Se informó que el hermano de la hoy occisa, de nombre Luis, acudió al domicilio para saber cómo estaban, luego de que no atendía las llamadas telefónicas. Fue así que las encontró sin vida, estranguladas.

Las autoridades se mostraron herméticas desde el principio y no permitieron que representantes de la prensa u otra persona rebasaran el perímetro de más de 30 metros.

Esta mañana, extrañamente, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal difundió un reporte de los hechos, no así la Fiscalía General del Estado.

En éste informaron que al interior de la humilde vivienda, sobre una cama y cubiertas con una sábana, avistaron los cadáveres de la joven mujer y su pequeña hija, a quienes se le apreciaban en el cuello señales de estrangulamiento.

El mismo reporte indica que a una altura de 2.64 metros se apreció una varilla metálica en forma de gancho empotrada en el techo, con una cuerda de textil encerada con doble nudo, así como una silla metálica y un par de sandalias junto a ella.

Conforme al mismo reporte, y de acuerdo con la versión del esposo, Lenin Carrasco “N”, de 32 años, esposo y padre de una de las víctimas, desde hacía aproximadamente un año tenían problemas maritales.

Contó Lenin que, incluso, la hoy occisa le envió un mensaje por celular a su compañera en Elektra, acusándola de ser su amante, y todo tipo de insultos.

Tras esto, agregó, le llamó a su esposa para pedirle que no le causara problemas en el trabajo, a lo que le contestó: “Si tanto me odias, ya no me vas a ver ni a mí ni a tu hija… tú siempre defendiendo a esa zorra”.

De acuerdo con el reporte de la SSP, todo indica que fue la mujer quien ahorcó a su hija y posteriormente lo hizo ella, y que los familiares fueron quienes bajaron los cuerpos y los colocaron sobre la cama.

A pesar de que en el parte de la Policía se dice que fue aplicado el protocolo de feminicidio, se desconoce hasta este momento si el esposo y padre de las víctimas fue detenido.

Únicamente se refiere que los policías le aseguraron su teléfono celular, mientras que el teléfono de la fallecida se los entregó su hermano Luis.

Hasta la entrega de esta información, la Fiscalía General del Estado, que por Ley es la instancia responsable de investigar este misterioso caso, no había hecho un pronunciamiento al respecto.

